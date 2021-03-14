涉嫌國務機要費洗錢案逃亡美國的前新光醫院副院長黃芳彥1月在美國身亡，民進黨團當時盼修法，將國務機要費納入除罪化範疇，被外界質疑替赦扁鋪路。針對此事，國民黨立委賴士葆今(14日)則在臉書寫下，現在民進黨要推國務機要費除罪化的法案，明明是要替陳水扁的貪污罪解套，卻是既要面子還要裡子，說這是就事論事。

賴士葆14日在臉書寫下，蔡政府上任以來，推動通過通姦除罪化法案，國安會秘書長顧立雄在當立委的時候還開公聽會打算推動毒品除罪化的相關法案，現在民進黨要推國務機要費除罪化的法案，明明是要替陳水扁的貪污罪解套；因此他痛批，民進黨全面執政，在立法院人數夠多，可以任意妄為通過任何法案。

賴士葆說，這幾年一次又一次眼看著民進黨立委舉手表決通過許多違法違憲的法案，眼看著符合政黨利益卻不符合公平正義，甚至是不法的提案變成冠冕堂皇的法律，每一次的表決都感到沉痛與憤怒，感覺立法院像是一個將黑道漂白的偽善之地。

不僅如此，賴士葆怒批，全面執政贏得政權就可以擁有超級神奇的威力，不管是多麼不適任的人事案、不管是要從國庫搬幾千億的錢、不管是違法違憲的法案等等，不過就是舉手表決罷了。

最後，賴士葆更稱，「就算我抗議不可將除罪化當成是民主進步的表徵，我抗議不可將除罪化當成是台灣價值的呈現，但我知道民進黨定意要通過的法案，只聽黨意不聽民意的表決部隊就像一群無敵打手，就會舉手讓提案通過。」

貼文曝光後，有網友則是質疑，「他們推的除罪化好像都是他們的人受益比較多」、「照這樣下去我看統統除罪算了」。

(中時新聞網)