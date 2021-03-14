日本一代女神工藤靜香，和天王尪木村拓哉結婚後，生下兩個女兒，就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不過仍會透過社群網站分享生活點滴，近日，她曝光最新近照，大方曬素顏真面目，讓網友都大讚她完美演繹優雅老去。

工藤靜香最近重拾唱歌老本行，推出翻唱中島美雪名曲的全新專輯《藍色火炎》，並積極上節目宣傳，她也在社群網站透露，將會上音樂節目演唱，並感謝粉絲對她專輯的支持。

工藤靜香大方曬素顏真面目。(圖／翻攝自推特)

曾表明自己沒有美圖習慣的工藤靜香，也大方曬出素顏真面目，照片中，保養得宜的她皮膚緊緻，網民都大讚她凍齡如昔，美得非常自然，完美示範如何優雅地老去。

木村拓哉當年在SMAP的巡迴演唱會上，任性宣告將迎娶懷孕的女友，記者反問是工藤靜香嗎？木村堅定地說：「除了她以外，還有誰啊？」而兩人結婚後，工藤靜香持續遭受不少流言蜚語，更被視為「日本最討厭的女人」20年。

但隨著2個女兒木村心美與木村光希都長得亭亭玉立，且跟隨爸媽腳步進入演藝圈，大家才知道她把女兒教導成富有內涵的女孩。木村光希更曾說過，她是世界上最大度、關懷、富有愛心、寬容與積極的媽媽，並希望能成為像她一樣的媽媽。

雖然之前木村光希傳出和形影不離的媽媽工藤靜香爆因升學一事大吵，她畢業後想全心投入模特兒行業，但媽媽以前就打算送她去美國讀大學，不過後來母女倆已經和解，媽媽也決定要支持女兒的夢想。

(中時新聞網)