國民黨籍立委陳以信14日質疑，台灣駐德代表處花費80萬元購買南圖林根信使報(Sudthuringen Kurier)的地方廣告，更傳出該報為涉賄議員郝普特曼所創辦；外交部回應，指該位議員非公司股東、也非收款對象，媒體與立委的發文皆明顯錯誤。陳以信晚間直指，外交部的回應，真是「不知所以」。

陳以信稍早的貼文指出，美國的著名政治雜誌Politico最新報導，德國基民黨國會議員郝普特曼（Mark Hauptmann）因被指控藉故收賄亞塞拜然的錢而請辭。該文引述德國五大報之Der Spiegel報導，指出亞塞拜然駐德國大使館花費16,744歐元，購買此議員於圖林根自由邦(Thuringia)所出版地方報紙的新聞廣告，該報三個月發行一次，份數僅五萬五千份。其中提到台灣跟越南政府也有向該報購買廣告，德國報社DerWesten更指出，台灣買廣告的錢最多，高達24,000歐元，遠高於亞塞拜然和越南。

陳以信14日晚間在臉書指出，針對外交部下午回應，真是不知所以。他在上篇貼文中所引述者，均為美國與德國重要媒體的報導內容，何錯之有？如果認為國際媒體報導內容有錯，外交部才更應該對國際媒體說明澄清，而不是內宣內行、外宣外行；不去對國際媒體說明，反而質疑國內立委的質疑？

陳以信點出，在這則報導德國政壇醜聞的新聞中，寫明該地區小報就是由涉嫌議員所發行，外交部現在拿廣告公司當擋箭牌，反而是混淆視聽，更容易引人疑竇。畢竟台灣被影射涉及賄賂的金錢管道，對台灣國際形象已有不良影響。他身為立委，要求外交部對外澄清向國人清楚說明，哪裡不應該？

陳以信強調，外交部現在當務之急，不僅應儘速對國際媒體澄清，更應立即檢討現行做法，並馬上停止這種瓜田李下遊走法律邊緣的金錢宣傳管道，以積極停損，避免對台灣國際形象的傷害繼續擴大。

網友回應說：「所以這樣更是啟人疑竇？只說報導有誤卻不去向國際更正，到底是內交部還是外交部？」、「見笑轉生氣。」、「請陳委員一定要追著外交部請他們給個交代。」

(中時新聞網)