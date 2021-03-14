美食外送近幾年迅速崛起，越來越多電話、外送員加入外送平台的行列。不過隨著懶人商機日漸壯大，也造成不少糾紛。一位外送員抱怨，近日送餐時被奧客故意罰站10分鐘，想透過電話溝通卻不停受罵、掛電話。隔天外送員接到客服電話，客人無理的行為更讓全網都看傻。

這位外送員在臉書《爆怨公社》上表示，近日將餐點快送達時致電給客人，表示「10秒鐘就到了」，提醒先下樓取餐，然而對方卻充滿不悅回應「你不會到了再打嗎？」隨後就掛上電話。當原PO抵達再次撥打電話，女客人竟說「你就等吧，你們外送規定要等十分鐘，我等你。客服打電話來我才會下去，你慢慢等吧。」

原PO無奈詢問，「小姐不好意思，我應該沒有得罪你吧！」卻又被掛上電話，再次回撥，依舊招來一陣對狂罵。最後只好放將餐點放在客廳，要客人下來拿。但原PO決定繼續和保全聊天，順便看看奧客真面目，又5分鐘過去，保全大哥突然對他說，「剛有個女生坐電梯下來，走到中庭，看到你一分鐘之後又往回走做電梯上去了。」

話一說完，女客人又撥電話過來罵人，並表示「一定客訴你到爆！」原PO對此則不介意，更大方歡迎對方客訴。到了隔天，外送平台客服致電給原PO了解完當天事情後，表示兩人說法完全不同。客服同時也安撫原PO情緒，坦言不用擔心，並指出那位小姐其實從前一天開始就投訴到現在，一天一夜完全沒停過。

原PO坦言，這次是第一次外送到跟客人動氣，後來口氣的確有變不好，但一句髒話都沒有。對此，網友紛紛看傻表示，「真的吃飽太閒…還投訴一天一夜」、「可能遇到公主癌吧」、「扯，專門刁難外送員？」、「奧客無誤」。網友也提議，未來應該要有一個評分機制讓奧客列入黑名單，全省拒送。「是我就直接拿走，不跟她鬼扯一堆」、「我會直接提告」。

(中時新聞網)