台北市政府副發言人黃瀞瑩，前幾年因錄製網路節目《木曜4超玩》「一日市長幕僚」瞬間爆紅，近日她上節目分享一夕爆紅的心聲，坦言曾因長相被酸，或是被狗仔跟拍，一開始讓她很不習慣，後來自己轉變心態才漸漸適應。

黃瀞瑩日前上談話節目《單身行不行》，聊到因亮眼外型受到矚目，她就謙虛表示從不覺得自己是美女，直到拍了一日幕僚，才驚覺自己被大家關注，起初她還認為可能大家有看到她的努力，覺得欣慰，可人氣越高，上了其他節目後，網路上的意見就越來越多。

黃瀞瑩透露，常看到網友對自己表的批評，像是被酸「暴牙、長得又沒有很好看，怎麼會被稱為是美女或女神」，讓她看了只能無奈，苦笑說：「就是知道這樣我才會戴牙套，看完留言知道自己的不足，也知道有些留言看看就好。」

一夕爆紅被酸醜 學姊黃瀞瑩自問到底做錯什麼？（翻攝自Youtube）

另外，黃瀞瑩也透露，爆紅後常被狗仔跟拍，且一跟就1、2個月，讓她覺得精神壓力很大、很緊繃，萬一跟朋友出門，還會害朋友被拍進去，讓她覺得很抱歉，而朋友們後來也不太敢跟她出門，學姐自己也因此不敢主動邀約，否則外出就是得找有有包廂的餐廳等較隱密的場所。

面對爆紅後一連串的不方便，黃瀞瑩忍不住心想：「其實我也沒那麼紅，我為什麼要那麼累？」可後來自己轉念一想，如果大家都好奇她的生活，那她乾脆自己公開，「所以你在鏡頭前看到的我，跟在鏡頭下的我，其實沒什麼兩樣」。

(中時新聞網)