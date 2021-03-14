新北市中和區長賴俊達今（14日）上午9時30分始至前往中和中興福德宮、崎仔頭福德宮、保慶宮及埤仔頭福德宮參拜，並代表市長致贈「福德佑民」匾額。（中和區公所提供）

農曆2月2日是福德正神誕辰，新北市中和區長賴俊達今（14日）上午9時30分始至前往中和中興福德宮、崎仔頭福德宮、保慶宮及埤仔頭福德宮參拜，祈求福德正神保佑市民平安健康及疫情早日退散，並代表市長致贈「福德佑民」匾額，感謝宮廟大力推動公益慈善及社會教化活動，協助推動市政工作。

中和區長賴俊達表示，中和中興福德宮、崎仔頭福德宮、保慶宮及埤仔頭福德宮，皆為地方信仰中心。中和中興福德宮迄今已有三百餘年歷史，守護當地百姓，福蔭眾生；埤仔頭福德宮原址於南勢角捷運站，為使車流順暢，遷移宮廟至現址。感謝中和中興福德宮、崎仔頭福德宮、保慶宮及埤仔頭福德宮，傳承福德正神精神、造福桑梓，熱心公益、回饋鄰里及關懷弱勢，帶動善行風氣及正能量，締造祥和溫暖的社會。

新北市中和區長賴俊達今（14日）上午9時30分始至前往中和中興福德宮、崎仔頭福德宮、保慶宮及埤仔頭福德宮參拜，並代表市長致贈「福德佑民」匾額。（中和區公所提供）

新北市中和區長賴俊達今（14日）上午9時30分始至前往中和中興福德宮、崎仔頭福德宮、保慶宮及埤仔頭福德宮參拜，並代表市長致贈「福德佑民」匾額。（中和區公所提供）

中和中興福德宮主委簡德旺指出，響應政府施政方針，並發揮福德正神福澤眾生之精神，廟方於公益慈善及社會教化活動不落人後，不僅發放白米，在歲末之際濟助低收入戶及身心障礙者生活物資，更救助急難里民喪葬補助及生活扶助金，回饋鄉里民眾。

崎仔頭福德宮主委陳鄭廖月霞為發揮福德正神福澤眾生之精神，與景平里辦公處及區公所聯合舉辦寒冬送暖及急難救助、並捐助財團法人新北市家長志工教育成長協會及清寒家庭中元普渡供品，及為祈求平安，與高雄佛光山雙和分會聯合舉辦浴佛儀式。

埤仔頭福德宮主委游塗容表示，為遵奉福德正神慈憫蒼生、濟世助人之聖德，關懷低收入戶生活，給予發放白米及關懷金，並連續8年發放獎助學金予本區復興國小及興南國小成績優異、品德優良之清寒學生，以激勵學子勤勉向學。

(中時 )