瑞信證券上調全球5G智慧機出貨展望，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻亦指出，聯發科2月營收印證大陸智慧機動能轉強，加上花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志高度看好5G晶片對聯發科貢獻卓越，三大外資攜手唱旺後市，推測股價全逾千元。

瑞信亞太科技研究部門主管Manish Nigam指出，現在所有的新iPhone、絕大多數的高階智慧機，全部只提供5G規格，帶動消費者對升級5G智慧機的意識抬頭。

5G智慧機2020年出貨2.55億支，瑞信觀察到，Android陣營的低價機種2020年第四季在大陸滲透率拉升速度快於預期，因而進一步將2021、2022年5G智慧機出貨量由原先的5.28與6.96億支，調升到5.51與7.07億支。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻發現，大陸工信部公布大陸2月智慧機出貨年增高達237％，如此強悍的拉貨數據顯示智慧機庫存偏低，聯發科2月營收年增79％，呼應市場拉貨動能揚升情況。

徐振志指出，大陸5G智慧機出貨量預期將達總額的六成，聯發科企圖在可觸及的市場中，維持5G系統級晶片（SoC）四成市占。花旗環球估計，聯發科行動運算事業2020、2021年成長幅度各為驚人的73與58％，整體行動事業占營收比重將逾半。

另一方面，德州奧斯汀（Austin）廠受停電影響，詹家鴻認為，對高通而言，儘管台積電能作為第二供應商，其射頻（RF）收發器供應依然短缺；在智慧機晶片緊缺環境中，聯發科不易向晶圓代工端擠出更多產能，然已對大陸智慧機客戶提出更高的報價，也就是說，聯發科晶片產品進一步漲價箭在弦上。

(工商 )