瑞銀2020年達成「100％再生能源倡議（RE100）」承諾，用電百分之百來自再生能源。瑞銀台灣也在2020年7月達成了同樣的倡議承諾，集團並設定2025年以前達到營運淨零排放的目標，將協助客戶把投資組合溫室氣體排放量調降至淨零水準同時，進一步落實到在地營運層面。

瑞銀指出，2020年度永續金融活動的動能非常強大，核心永續投資（SI）規模增長62％、至7,930億美元水準，占所有客戶投資資產的比例高達19％。核心SI產品採用各主要SI策略的嚴格謹慎資產篩選流程。歸類為影響力投資或聚焦永續發展、且應用最嚴格永續要件的投資資產，較2019年增長1.5倍、至1,410億美元。此等投資資產的增加，反映了瑞銀聚焦最具永續性資產類別的策略，以及市場於新冠肺炎大流行期間對永續策略的需求增加。

瑞銀集團首席執行官漢瑪斯（Ralph Hamers）表示，瑞銀在過去逾20年期間，一直扮演永續金融先鋒的角色，而且還要繼續擴大領先優勢，希望更進一步協助客戶轉型並採用永續營運策略、確保客戶獲致長期成功、以及協助客戶信守對大眾與對地球的承諾。

為致力於協助客戶在2050年以前達到投資組合淨零溫室氣體排放的目標，瑞銀亦加入淨零排放資產管理公司倡議（Net Zero Asset Managers Initiative），並成為創始會員。此組織由30家主要跨國資產管理公司所共同成立，中期目標為將所管理資產的百分比，提高到符合「巴黎協定」規定的水準。

(工商 )