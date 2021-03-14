共軍近年來頻頻擾台，空軍戰機和機場地面設施面臨大陸龐大的短程彈道飛彈射程威脅，2018年初，美國軍事專家費學禮曾表示，美國應出售4～6架空中加油機給中華民國台灣，以提升我F-16戰機的嚇阻功能，且能在共軍飛彈射程外，維持空中作戰巡弋。軍媒《全球與航空網站》主編施孝瑋則建議，空軍未來可向美國或國際市場提4-6架空中巴士A330 MRTT型加油機採購需求，強化「延長滯空權」和空中預警機協同接戰能力。

一架美國海軍陸戰隊F-35B戰機，進行空中加油。（圖/美國海軍FB)

「空中加油機」用途主要是著眼於提高戰機的在空巡航時間，保存有效空中戰力，萬一戰事爆發，戰機能夠隨時得到空中加油。目前最為廣泛使用的空中加油系統有兩類，分別是浮錨式（軟管）與飛椼式（硬管）。

對於空軍是否該引進加油機議題，其實早在20多年前就曾有所討論，1998、1999年時，美國曾願意賣有「同溫層加油機」之稱的KC-135E給台灣，並要台灣提升到KC-135R，但當年就遭到我國政府拒絕。

圖為 美軍KC-135加油機，在威克島上為F/A-18大黃蜂艦載機加油。（取自美國空軍官網）

施孝偉接受Youtuber網紅「RJ台灣台」專訪回應，KC-135加油機真的是老了，不值得再投資，從1957年時開始在美軍服役，機齡普遍都很大，就算發動機更換，但買回來維修成本高昂，不符合國軍「勤儉建軍」的經濟效益，他認為還是算了。且自2020年4月起，KC-135也逐步從美軍退役，此外，新加坡及法國的同款機均逐步退役。

AIT臉書粉專曾在2020年8月27日，罕見的貼出我國飛行員駕駛F16戰機在美國洛克空軍基地執行空中加油任務照片。（圖取自AIT臉書）

或許有人會問，「美國還有波音KC-10A加油機，該機種適合空軍換裝嗎？」施孝偉坦言，KC-10A服役時間雖較KC-135晚，但因該機型是麥道公司DC-10廣體客機改裝而來，以民航機壽命來看，已到了屆齡退休的時間，在美軍退役時間遠比KC-135來得更快，主要原因是因為裝備數量僅只有50來架，「維修零附料件 (spare parts)」有消失性商源的問題，已開始在「殺肉」維持補保。

那以「台灣地處位置和條件，該換何種加油機？」施孝偉說，從國際市場上來看，空軍可從A330MRTT和KC46飛馬座(KC10的後續機)來著手。他指出，A330的好處是該機型有兩個外掛點，可以裝大的發動機，且佈油路線本身就有，省去一筆工程結構改裝的費用，而且在維修能力上，國內的兩大航空公司長榮航太、華航都有維修能力。

圖為美國空軍KC-46為A-10攻擊機進行空中加油測試。（圖／美國空軍）

空中巴士A330 MRTT（英語：Airbus A330 Multi Role Tanker Transport）是基於空中巴士A330-200的空中加油機。在不使用額外油箱的情況下，A330 MRRT可攜帶110公噸燃料(245,000磅)。目前使用國有澳大利亞、新加坡、韓國、英國、德國、沙烏地阿拉伯等國。

至於KC46，施孝偉認為，因美國空軍本身有不小的換裝需求，目前應該是沒有足夠產能幫台灣生產，且原型767機型在我國內並沒有使用客戶(華航、長榮都已退出或售出)，在國際市場上已完原被777和787機型所取代。

波音公司KC-46加油機為C-17全球霸王運輸機進行空中加油。（圖／美國空軍）

至於為何是買4-6架？施孝偉表示，在台海衝突不幸爆發時，第一時間能升空作戰的戰機數量，約48架，每個基地6-8架，若扣掉合理戰損，大概還會剩20多架，在跑道被炸的情況下，就需要進行空中加油，若以每架戰機加油2次的比例來看，就需要4-6架加油機。

此外，施孝偉也指出，買空中加油機，也可以幫未來空軍採購的E2-D空中預警機，在CEC(協同接戰)時進行加油，且幻象2000戰機要加油，改裝上也並不難，在「延長滯空權」的作戰需求上，空軍在採購順序是能夠優先參考的。

新一代的E-2D先進鷹眼艦載空中預警機，將協助第4代艦載戰機進行防空任務，對抗第5代隱形戰機。圖為杜魯門號航空母艦上部署的E-2D預警機。（圖／美國海軍）

但施孝偉也坦言，最關鍵的是，空軍口袋有沒有這個錢來採購。

第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍空中加油機在美國洛克空軍基地執行空中加油任務。 The 21st SQ at Luke AFB conducting an air refueling mission in the US with USAF Tanker under the F-16 training program. 由美國在台協會 AIT 發佈於 2020年8月27日 星期四

施孝偉接受Youtuber網紅「RJ台灣台」專訪。(影/20210313孝瑋談軍事RJ台)

(中時新聞網)