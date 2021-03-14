疫情意外帶動國旅成長，連帶使得高速公路通行量寫下歷年新高，不料營業額卻呈現衰退。根據交通部高公局統計，全台15個服務區，只有關西、泰安、仁德3處業績成長，其他12個全部下滑。

新冠疫情持續逾一年，國人無法出國，只好開車在島內趴趴走，連帶使得高速公路車流量大增，2020年創歷史新高；奇怪的是，送往迎來的服務區卻沒有跟著受惠，來客數和前年相比少了8.77%、營業額衰退4%，連長期居冠的清水服務區，也難以倖免。

15個服務區中，表現亮眼的分別為新竹的關西、台中的泰安，以及台南的仁德這3個地方，不僅來客數增加，營業額也逆勢成長，分別成長14.76%、10.6%、2.2%。

根據《經濟日報》報導，高公局副局長吳木富分析，服務區內的餐飲和伴手禮賣場，都位在室內，用路人可能擔心密閉空間內染疫風險高，所以只路過上個廁所就走了，才會出現有車潮、沒錢潮的狀況。

至於成長的3個服務區，吳木富指出，這3處都是剛完成整修，其中關西引進麥當勞，泰安也有肯德基、星巴克等品牌進駐，吸引用路人停留消費。

(中時新聞網)