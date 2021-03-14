屏東市勝利星村「有。好樹」藝術工作室開幕，提供「空間出租」，小朋友能用拉門電視機玩任天堂紅白機。（潘建志攝）

屏東市勝利星村「有。好樹」藝術工作室開幕，提供「空間出租」，牆上還有「反共必勝」的時代標語。（潘建志攝）

屏東市勝利星村「有。好樹」藝術工作室開幕，提供「空間出租」，裡面還有以前的防空洞，展示眷舍修復過程。（潘建志攝）

屏東市勝利星村又有新店開幕，有別於園區內常見的餐廳、獨立書店、文創商品等店家，「有。好樹」藝術工作室提供「空間出租」，遊客可租2小時在日式眷舍裡看書、工作、聊天、沉思，放慢腳步並療癒身心，體驗居住眷村裡的氛圍。

工作室由屏東畫家鄭開翔和勝利新村第二代程正方共同打造經營，程正方在勝利新村住了42年，非常有感情，因此想要打造一處空間讓遊客體驗眷村「家的感覺」，除了辦活動、座談外，也能與朋友相聚聊天或獨處沉思放鬆。

屋內有4個空間，分別取名「閃亮的日子」、「光陰的故事」、「童年往事」、「一把青」，各有不同特色。屋內也蒐集許多舊時物品，像拉門電視機、古董話機、阿嬤梳妝台、任天堂紅白機等，另外還有各式舊童玩，讓大人小朋友回到童年。

眷村本來就是居住的空間，如今成為商業場域，固然能讓更多民眾體驗眷村文化，但居住感受已經消失，因此決定打造個空間讓人體驗「居住感」與「療癒感」。開民宿也能有居住感，但園區內已有業者開設，才想以不一樣的型態來經營。

屋子盡量維持原貌，不但留下防空洞，電線也是以原來的「礙子工法」拉設。屋內外有25個QR Code，掃描後就能了解各空間的歷史及整修過程，以不受打擾的方式讓遊客認識這棟建築。

屋內4個空間採預約制，每個空間同時段可容納1至6人不等，每時段2個小時每人收費250元，會附上每月不同的「屏東選品」飲料、甜點，及鄭開翔的繪畫明信片，邊享用美食邊手寫明信片寄給親朋好友或自己，記錄下眷村生活的感受。

(中時 )