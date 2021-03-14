民間團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，目前已進入第2階段連署，但陳柏惟卻批評，跟國民黨站在一起的沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民。不過，宅神朱學恒卻發現，陳柏惟曾和國民籍台中市長盧秀燕同框合影，並開酸陳柏惟，「我發現了今天有個好可惡的人跟好可惡的國民黨站在一起」。

朱學恒14日晚間在臉書上PO出一張照片，在這張照片中，可以看見盧秀燕、陳柏惟，以及綠委蔡其昌和兄弟象隊球員，而穿著黑色上衣的陳柏惟，正好站在盧秀燕旁邊。對此，宅神忍不住狂酸，「柏惟柏惟，我發現了今天有個好可惡的人跟好可惡的國民黨站在一起，可以一起幫我抓那個不值得尊重的穿黑衣的假公民嗎？」

網友們也留言回應，「你又要害基進派人出來洗地了啦」、「真佩服盧市長能忍住不賞他巴掌」、「他不就是個笑話嗎？存在的很好笑」、「抓到了，假公民」、「這圖P上去的吧。高貴的台派怎麼能和國民黨的市長站在一起呢？不配為公民」。

但也有網友不太認同朱學恒的說法，「這是運動場合的拍照，應該還好吧，朱大要拿這張照片酸，我認為有點牽強」、「這不是單純運動而已嗎？我不太知道緣由但推廣運動本來就不要分顏色不是嗎？什麼都可以扯政治」。

柏惟柏惟，我發現了今天有個好可惡的人跟好可惡的國民黨站在一起，可以一起幫我抓那個不值得尊重的穿黑衣的假公民嗎? 【陳柏惟今天受訪時回應，自己當然尊重每個公民行使任何權利，但既然有些人選擇跟殺人放火的政黨、糟蹋台灣的國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體，自己也無法用尊重的方式接受這些「假公民」。】 圖片:網友熱情提供 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年3月14日 星期日

(中時新聞網)