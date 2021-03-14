由屏東大學管理學院賴碧瑩等多名老師合著的《屏東管理學》，14日下午舉辦新書發表會；書中共採訪9家屏東在地企業，分享企業創業故事和管理策略，其中有不少是台灣的隱形冠軍企業。主編賴碧瑩希望此書，能成為學生學習教材及企業學習典範。

《屏東管理學》由屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩主編，包括學校7名教授共同著作。內容針對屏東9家在地企業採訪，包括個案公司介紹、產業現況、公司成功關鍵因素、公司管理策略。

9家企業分別是中洲建設、大田精密機械、國興畜產、秀軒企業、金皇企業、河見電機、安得烈企業、芙玉寶、印象建設等，產品涵蓋房地產、高爾夫球具、頂級運動自行車、畜牧產食品、年輕族群服飾、時尚辦公家具、專業沉水泵浦、世界名牌掛鎖、清潔用品等，其中有不少台灣隱形冠軍企業。

校長古源光致詞表示，書中採訪的在地企業有幾項特色，一是屏東人努力做事，二是企業經營有聲有色，三是很低調，內容有各家企業的奮鬥故事，及善盡企業社會責任，讓屏東縣民、學生認識，學習其成功的管理哲學與模式。

屏東縣長潘孟安表示，這本書可說是屏東企業界的「葵花寶典」與教戰守則，企業除了表面光鮮亮麗，背後有很多創業辛酸非筆墨所能形容。企業要立於不敗之地並永續發展，必須面對各方面的嚴峻挑戰，感謝這些成功的企業願意分享經驗及管理精髓，讓更多在地企業效法。

(中時 )