2022年台北市長選戰，外傳基隆市長林右昌有意參戰，林右昌還騎偉士牌機車挑戰「24小時不斷電，台灣縱走切西瓜」700公里行程，也算是造勢成功。媒體人吳子嘉語出驚人地說，林右昌馬上就要失業了；宅神聽了吃了一驚：真的假的？

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，林右昌馬上就要失業了，宅神聽到吃驚問，「真的假的？這麼敢講。林右昌自己很有野心，想要選台北市長。」吳子嘉回說，「洗洗回家睡吧，怎麼可能嗎？」宅神接著酸說，「吳董已經開示了，右昌你也不要切西瓜了，洗洗回家睡好不好。」

至於2022年台北市長選舉，吳子嘉直指，講白了就是兩個人在選︰一個是國民黨立委蔣萬安，另一個人當然是陳時中；宅神驚訝表示，真的假的？可是他昨天跟另外一派人在討論桃園必勝的可能性時，有人說要把陳時中派到桃園去，不然新竹市長林智堅怎麼辦？

根據《ETtoday新聞雲》日前所作的一份「2022桃園市長人選調查」，桃園市長鄭文燦的施政滿意度近8成；而新竹市長林智堅若轉戰桃園市長，支持度高，鄭文燦當時表示，林智堅下一步並沒有要競選或擔任什麼職務。

(中時新聞網)