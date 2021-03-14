2022新竹市長選戰各黨人選受矚目，日前有民調指出國民兩黨擬參選人林耕仁、鄭宏輝有2成以上的選民青睞，鄭宏輝13日辦活動時，更請來立法院民進黨團總召柯建銘站台。柯建銘表示目前大家都會做民調，但距離選戰還有一段時間，落實經營比較重要。

針對目前各黨有意投身新竹市長選戰的民代動作頻頻，柯建銘認為未來到底誰會出線，每個人都有機會，但黨內各有遊戲規則，他相信擔任過5屆議員的鄭宏輝是最好的人選。距離選戰還有一段時間，柯建銘認為與其看民調，還是落實經營比較重要。

鄭宏輝則認為目前媒體及黨派都展現對新竹市選戰的關心，可以預料未來競爭激烈，但新竹的人口結構特別，除了在地也有不少新移民，他們的意見也必須要被重視，至於未來新竹市長的人選，以民進黨民調條例的規定，執政縣市兩任任期屆滿將依全民調決定人選，他當然想爭取市民支持，會持續勤走基層並提出具體政策。

「端出牛肉來。」鄭宏輝表，民眾關心的交通、社福、教育與環境等等，都跟市民生活息息相關，最近持續舉辦大新竹論壇，他認為大新竹區是共同生活圈，不管交通產業、生活面向都要一起討論。鄭宏輝透露已向多名黨內前輩請益，大家都給予他不少正面的建議，讓他信心倍增。

為響應吃爆台灣鳳梨活動，鄭宏輝舉辦手作教室，推廣鳳梨果醬好食光，也邀請柯建銘站台以實際行動支持鳳梨果農。鄭宏輝呼籲竹科人一起響應吃爆鳳梨活動，除了買鳳梨之外也可以拿鳳梨來做果醬，尤其鳳梨產季約在3到5月，請大家多多團購。

(中時 )