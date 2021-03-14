為促進台印雙邊高教交流，印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室率先成立在台印度教授顧問團，禮聘30位在台印籍教授擔任顧問團成員，將於15日舉行授證典禮，藉以協助台灣高等教育進一步深耕印度。30位在台印籍教授擔任顧問全為無給職，中心盼透過30位教授組成的「智囊團」，能協助台人更了解印度。

今年是台灣在印度設立台灣教育中心的第10年，具有重要的象徵意義，在台印度學生從2011年的545人，2020年已成長5倍多，達到2783多人。從事印度華語交流業務已長達10多年的計畫辦公室主任王偉中表示，面對下半年底疫情可望解封，應該在既有基礎上超前部署，以協助台印高教交流進入新的篇章。

此次規畫成立的台印國際隊，借用旅台印度學者的經驗及人脈，進一步擴展台灣在印度的規模和觸角。王偉中表示，目前共有30多位印度教授在台灣各大專院校任教，幾乎都在第一時間表達參與的意願，未來將成為台灣高教界經營印度的智囊團，提供諮詢意見。

印度顧問團的成立，是新南向教育交流中的重要里程碑，王偉中期許印度顧問團為台印交流提供新的動力和助力，加速台灣在印度的華語教育推展及吸引優秀印度人才來台就學就業。

此外，目前印度已有9所大學設立印度台灣教育中心，透過教育部聘用台籍教師遠赴印度教授華語文，且清大年年舉辦工作坊，邀請有實際在印教學的老師返台分享經驗，並配合當下華語教學重點，像是遠距教學應是未來發展重點之一。

(中時 )