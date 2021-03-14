罷免台灣基進立委陳柏惟的團體「刪Q總部」第二階段連署，預計徵求到4萬份；陳柏惟回應指出，既然公民團體選擇跟糟蹋台灣的國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體，自己也無法用尊重的方式接受這些「假公民」。媒體人吳子嘉開玩笑說，如果前桃園市議員王浩宇去幫他喬，罷免案有可能成功。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，陳柏惟沒有前途了，他的罷免案，地方派系要看「標哥」顏清標的想法。陳柏惟上次當選完全是那個大方向，莫名其妙當選，另外一個就是台中市立委莊競程，他們會意外當選，跟他們本人毫無關係。民進黨一開始認為會輸、不會贏，隨便放個不可能的人選亂玩，也沒人去幫他，而當時新潮流送陳柏惟到那裡去，隨便他玩。

朱學恒問到，目前第一、二階段連署已過，若第二階段也過關，預計在8月28日左右投票，罷免案會不會過呢？吳子嘉表示，有一個關鍵就是國民黨主席江啟臣，因為江啟臣在另外一個選區，如果今天搞到台中情況有變化，比如空汙、反民進黨搞起來了。不過，台中這個地區星星之火不容易燒，它是屬於鄉下的地方，老百姓沒有那麼熱情；但如果王浩宇去幫他喬，罷免案有可能成功。

(中時新聞網)