民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲，話題仍繼續延燒。王定宇稱顏若芳的房子其實是顏與她高中鍾姓同學合買，強調是3人合住，非孤男寡女獨處，但根據媒體調閱謄本資料，卻發現該房只登記一名屋主。媒體人吳子嘉表示，同居情根本是故意爆的，故意爆的應是篡位那一方。

宅神在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中問到，以前在民進黨有沒有像王定宇這樣爽的？美麗島電子報董事長吳子嘉回說，現在的環境跟以前不一樣，現在的環境就是大家比不要臉，所以整個風氣變得很壞。現在社會有3種人 一種是被欺負、被欺壓的老百姓；一種是不要臉的政客、政府官員；第三種人就是帶種耍狠的。

吳子嘉表示，如果他是王定宇，他也會跟顏若芳談戀愛，顏若芳屌啊。王定宇被拍5個月，和顏若芳住在同一個地方。王定宇不可能不知道被偷拍，像送早餐、還開車載顏若芳同進同出。他認為，根本是故意爆的，根據他的經驗，懷疑故意爆的應是篡位的那一方。

王定宇還有政治前途嗎？吳子嘉認為，王定宇在台南當立委，講台獨就好了，就是嘴砲台獨、「永續執政」。顏若芳算是掛了，台灣人對女生不公平，認為男人可以做這種事，女人卻不可以做這種事，這個標準是有問題的。

(中時新聞網)