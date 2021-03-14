罷免台灣基進立委陳柏惟團體「刪Q總部」12日赴中選會領取第二階段連署書，預計在5月12日前徵求到4萬份連署書。陳柏惟回應，自己當然尊重每個公民行使任何權利，但既然有些人選擇跟殺人放火的政黨、糟蹋台灣的國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體，自己也無法用尊重的方式接受這些「假公民」。藥師林士峰酸說，從得票率來看，就知道支持國民黨的人遠比支持台灣基進的人還多，像陳柏惟這樣少數藐視多數的狀況，真的不常見啦！

藥師林士峰14日在臉書表示，2020年的時候，有4,723,504投票給國民黨、得票率為33.36%；陳柏惟所在的台灣基進有447,286票、得票率為3.16%，光從數據來看，就能明白支持國民黨的人遠比支持台灣基進的人還多，但是少數政黨的立委竟然說台灣第二大黨國民黨的支持者是假公民，無法尊重他們。

林士峰酸說，柏惟兄啊，民主社會裡，少數服從多數，多數尊重少數，像這樣少數藐視多數的狀況，是真的不常見啦！更何況像你這樣反民主、排外，毫無多元包容的精神，撕裂社會鼓舞仇恨，頗有當年擅於操弄種族主義的納粹黨影子，這樣子人民當然會想將您從民意代表中刪除。

網友回應說：「你不要這麼老實。」、「真不知道他怎麼選上的...」、「他的邏輯一直都很錯亂啊！」

2020年的時候，有4,723,504投票給國民黨、得票率為33.36%，陳柏惟所在的台灣基進黨有447,286票、得票率為3.16%，光從數據來看，就能明白支持國民黨的人遠比支持基進黨的人還多，但是少數政黨的立法委員竟然說台灣第二大黨國民... 由藥師林士峰發佈於 2021年3月14日 星期日

(中時新聞網)