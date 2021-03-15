雖然意外總是來的突然且快，但警覺心往往能夠救人一命。大陸廣西一名國小老師在上課時突然聽到窗戶外傳來一個持續約3、4秒的「轟隆隆」奇怪聲響，她當下立刻警覺到危險，並協助學生撤離教室。下一秒鐘，一顆巨石就突然撞進教室，將後方的桌椅全部砸爛。

一顆巨石就突然撞進教室，將後方的桌椅全部砸爛。(翻攝中國之聲)

根據陸媒《中國之聲》報導，廣西河池市一間小學在3月4日發生一起驚險的落石崩塌事件，而成功阻止相關人員在意外中傷亡的是一名叫作盧金條的女教師，她在意外發生時，只花了50秒，就疏散完全校202位師生，完美上演一場「教科書式逃生」。

回到案發當天上午8點20分左右，盧金條正帶著學生晨讀，突然卻聽到靠山的窗戶外傳來一陣「轟隆隆」的聲響，且持續了約3、4秒。「不好！可能要有危險！」盧金條馬上對著眼前的學生大喊「站起來！往外跑！」教室內的25名學生立刻起身向教室外撤離。

正當盧金條帶著最後一位學生跑出教室時，一顆巨石順著山壁，越過校外的圍牆，壓斷一棵大樹，硬生生地破牆而入，砸進教室內，將後兩排的桌椅全都撞飛。

盧金條救出班上所有學生後，立刻啟動全校撤離措施，她開始搖鈴發出警報，隨後和其他老師聯手，將所有學生成功疏散到操場上。整個過程中，全校共202位師生在短短50秒內就全數疏散完畢，盧金條簡直上演了一場「教科書式逃生」。

事後專家調查指出，這起災害屬於岩石崩塌事故，具有一定程度的不可預測性，若岩石砸穿的非教室而是學校樓體，後果恐會不堪設想。對此也對師生們的迅速反應表示稱讚。盧金條受訪時回憶，聽到巨大聲響時心中其實很緊張，但她表示，「我多考慮一秒，坐在後排的孩子就會有生命危險。」在危急時刻，孩子就越需要她的保護，因此絕對不能夠自亂陣腳。

專家調查指出，這起災害屬於岩石崩塌事故，具有一定程度的不可預測性。(翻攝中國之聲)

(中時新聞網)