大陸女星張萌因參加《乘風破浪的姐姐》人氣再攀高峰，14日卻突在微博曬出光頭照，臉色似乎還有點蒼白，讓網友看了全嚇一跳，驚呼：「一下沒認出來」。

張萌在微博曬出頂著大光頭的照片，氣色看起來還有點虛弱無力，和以往打扮的光鮮亮麗的樣子相差許多，而她背景有張淺藍色床單的病床，看似還是在醫院，引來不少網友關心問「怎麼了」、「看起來在醫院？發生什麼事了」。

張萌突PO光頭照，嚇到不少粉絲。（圖／翻攝自微博）

粉絲調侃張萌光頭很亮。（圖／翻攝自微博）

不過，更多網友猜的是張萌為了拍戲而特效妝，便打趣留言「頭頂好亮，晚上可以不用開燈了」、「太光滑了吧」，也有粉絲大讚就算張萌頂著光頭，還是不影響她的美貌，直誇「美女光頭也好看」、「理光頭還是美女的，那就真的是美女了」。

而張萌則在貼文寫下：「二月二龍抬頭，人家剪髮我光頭」，原來是大陸在農曆二月初二有個習俗，很多人都會選在這一天剪頭髮，張萌才曬出她的光頭應景。

張萌上月底參加微博之夜，前一天開心走完紅毯，隔天就進醫院看骨科，更驚吐「姐的身材是拿命換的」，原來是她當天穿的禮服尺寸太小，但因為沒時間修改，她便硬塞進去，沒想到勒得肋骨疼，讓她忍不住呼籲大家愛美的同時一定要注意健康。

(中時新聞網)