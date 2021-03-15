地方創生關注的領域，比社造文創更廣大，需先再生後創生，才能帶給偏鄉幸福感。

本書以文化做地方創生，點亮每一個鄉鎮！

台灣有許多充滿歷史文化氣息的老街區，但卻因都市化、人口老化，所以發展遲緩。

如何將地方老街區給予創新活化？

雖然大家常把「雙北生活圈」掛在嘴邊，但實際上內湖發展資源明顯優於汐止，更何況是平溪、瑞芳、金山等地方了。這些地方人口老化、年輕人口外移，非常需要資源與升級。

要如何給予地方老街區新生命？可興建文教觀光設施，或發展當地產業。然而若沒有合宜的發展計畫，前者很容易淪為閒置空間；後者可能引入不符合地方需求的惡質產業。「藝術」與「文化」是推動地方創生事業最容易被大家接受的切入點，藝術需要與地方的文史脈絡連結呼應。一旦產生連結，可以讓在地居民感受到情感，更願意同心協力一起為地方發展付出。

平生第一次濳水經驗，令李永萍難忘。(圖/時報出版提供)

【精彩書摘】

萬里最有名的是「野柳女王頭」，這幾年「萬里蟹」也打響品牌名氣，但野柳目前面臨的危機，除了地質公園裡的女王頭遭風化有斷頭危機，海洋更遭遇嚴重污染困境，海底沙灘岸邊堆積了各式各樣廢棄物。美麗的北海岸不美了，怎麼辦？

小學生寫信給侯友宜為軟絲請命

2019年六月，一名野柳國小六年級學童主動寫信給新北市長侯友宜，懇請市長伯伯支持小學生復育軟絲的夢想。原來這名學童的父親及祖父都是漁民，過去在海港隨處可捕撈到的軟絲，如今隨著海洋生態被破壞，漁獲量不如以往。小朋友希望大人能夠保護海洋資源，把軟絲復育回來，讓大家看到家鄉美麗的海洋。

小學生的心聲，侯友宜聽進去了。2020年七月新北市特別把野柳漁港海王星碼頭周邊十三公頃海域，從萬里保育區中獨立出來，設為新北市第一個「完全禁漁區」，除了石花菜及麒麟菜可先向市府申請後限量採捕，其他動植物皆將完全禁止捕撈，連岸際徒手及垂釣都不行。此外還打造軟絲復育基地，盼能讓野柳海域快速恢復生態多樣性。

我自己也深深被小學生單純質樸的心願感動，想要親身了解海洋深處是如何遭到污染，以及漁源保育復育情況，因此特別拜託居住在野柳、熱愛海洋、關心海洋生態、推動軟絲復育大功臣的潛水教練王國昌教我潛水，並在考取專業潛水證照後，潛入海底了解海洋保育復育情形。

我雖然不太會游泳，但王教練明確保證：「只要做好準備、按照標準作業流程、不要逞強，潛水是很安全的。」但對於平生第一次潛水，剛開始還是免不了緊張到嗆水、耳壓失衡難受，在經過數次練習呼吸及逐漸適應水中壓力後，我終於親眼目睹海底真相，這個經驗真是叫我終身難忘。

親眼目睹骯髒的海底真相

我在海底見到的是層層廢漁網覆蓋珊瑚、海樹，觸目所及都是廢棄的寶特瓶及塑膠垃圾，這是一般「淨灘」看不到的駭人景象。難怪小學生會寫信給市長，替爸爸說出海底真相。軟絲在惡劣污染的海洋環境裡，當然無法順利附著產卵。沒有新的卵，漁獲量減少，影響漁民收入，但最受衝擊的是海洋環境。

運用竹叢礁在海底蓋森林，騙軟絲進來產軟。(圖/王國昌提供)

王國昌團隊努力復育軟絲

王教練在野柳海域除了積極訓練潛水志工，投入「清海」撿拾海底垃圾工作，更自五年前開始進行軟絲復育。王教練回憶自己三十年前初到野柳，「看到海就跳下去，海底珊瑚種類豐富，景色非常優美。」然而現在他潛入海底，看到的卻是珊瑚礁被數量驚人的破漁網及海底垃圾掩蓋，以致軟絲無法順利在珊瑚礁上的海藤、海樹產卵。加上近年海水酸化、恣意捕捉等因素，軟絲數量持續減少，瀕臨滅絕困境。王教練因此與志工團隊合作，決定幫軟絲蓋一個適合產卵的地方，這個「產房」就叫做「竹叢礁」。

「竹叢礁」製作十分不易。(圖/時報出版提供)

王教練解釋，軟絲容易產卵但也很容易被其他魚蟹吃掉。用竹子蓋產房，不能只蓋一間，而是要建造成一座人工森林的樣子，這樣除了比較能成功「騙」軟絲來產卵，也因為環境隱密，比較能讓軟絲卵安全長大。為此他與團隊到山上找竹子，測試過桂竹、麻竹、蓬萊竹、箭竹等等種類的竹子，最後發現蓬萊竹比較利於拿來做竹叢礁。

「竹叢礁」的製作與投放很不容易。王教練與團隊先學習如何綑綁竹子，又經過無數次實驗，終於找出如何綁竹子才是最好的拖帶方式。綁好的竹子必須等退潮時再由人工拖往內海，通常需要半小時才能到達預定地，再交由專業潛水員拉著竹子潛入海底蓋竹叢礁，因為海水浮力大，施工很不容易。

王教練透露，「剛開始做軟絲復育，只敢偷偷進行。」

為什麼呢？

王教練說：「不能讓釣客知道。如果被釣客知道這邊有在做軟絲復育，再不會釣魚的人都會一窩蜂跑來，因為一定釣得到。」王教練很感嘆，釣客偷偷違釣就算了，最糟糕的是有些釣客亂釣一通，「連三公分以下的小軟絲也釣，看了真叫人心痛。」

為避免復育成功的軟絲成為釣客的「天堂」，王教練與團隊惦惦佈建竹叢礁森林，所幸到了第二年成功復育十五萬尾軟絲，新北市府也於2019年開始將海洋防衛隊升級二‧○版，參與野柳海域軟絲復育，協助團隊進行竹叢礁投放。

軟絲身體呈半透明狀，兩側有寬大的橢圓肉鰭，好像帶著兩片水袖在海中翩翩起舞。(圖/王國昌提供)

(本文摘自《創生方舟》/時報出版)

【作者簡介】

李永萍

國立台灣大學外國語文學系學士畢業

教育部公費留學考試大眾傳播類第一名

美國紐約大學NYU新聞碩士

現職

‧台灣藝術創生文化基金會董事長

‧台灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長

曾任

‧第五屆、第六屆立法委員

‧台北市政府文化局長

‧台北市政府副市長

自1994年起以具體行動關心公眾事務及文化藝術，包括籌組「台灣新聞記者協會」、發起「公共媒體催生聯盟」、擔任「中華民國藝術文化環境改造協會」發起人，爭取保留「華山藝文特區」。

2002至2007年於立委任內，籌組跨黨派「文化立法推動聯盟」、推動「文化資產保存法」全面性修法、研擬「文化創意產業發展法」草案。

2013年發起成立「台灣文化創意產業聯盟協會」，致力串聯跨領域、跨產業、跨地區的文創業者，打造兩岸共好的文創產業平台。

2020年成立「台灣藝術創生文化基金會」，希望以藝術跟文創浥注地方能量，讓地方開創生機、青年人樂於返鄉就業。

《創生方舟》/時報出版

(中時新聞網)