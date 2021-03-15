星座專家唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」分享3/15～3/21星座運勢，點出水星目前在水瓶最後衝刺，待了兩個多月的漫長水星水瓶即將過去，像clubhouse這類水瓶產物的熱度會大幅降低，以及過去兩個多月一直沸沸揚揚的政治圈、演藝圈、怪咖們的討論度也會降溫。

目前火星還在雙子，唐綺陽分享這樣的星象會啟動我們對外界好奇、探索的慾望，所以想參與講座、展覽、報考學校、報名課程，也對學習天才、口語表達天才相當佩服、注意，影響所及，我們也常因急中生智，忽然脫口說出金句，或有好點子，這股能量對從事寫作、主持、串連溝通、仲介、交通等特別加分，有火紅的機會。不過，唐綺陽提醒，這段時間與人相處時，比過去更敏感，可能發生「多說多錯」的狀況，給人八卦印象，甚至引發負面觀感，因此開口前一定要謹慎思考。

星期二清晨水星將進入雙魚，唐綺陽分析這星象會把世人的注意力帶到雙魚，加上本周日金在雙魚衝刺，讓雙魚能量爆棚，可能會感覺「轉角遇到廟」，或會和朋友聊到神祕學、潛意識、收驚等話題。

星期六將迎接春分，太陽進入牡羊座，唐綺陽表示春分是占星學中一年真正的起點，因此我們要好好準備迎向新的局面和新能量，周日金星也進入牡羊，我們會更忙碌，完全閒不下來，但也會意識到趕快做完才能安心，因此帶來一股衝刺的動力。

這周雙魚和牡羊能量都很強，會讓心中模糊的想法和心意，浮現清晰的答案，在事到臨頭時立刻做出決定。唐綺陽最後提醒，獅子、金牛、天秤都有機會成為八卦焦點、風雲人物，如果是藏有秘密的人，一定要多加留意，秘密可能會被挖出。這段時間人們會頻繁參加聚會，有許多出門、移動的機會，交通繁忙，一定要注意行車安全。

(中時新聞網)