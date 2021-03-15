【回憶殺】傑尼斯人氣男團「V6」是許多六、七年級生的回憶，去年才歡慶出道25年，卻在12日無預警宣布11月解散，震撼日、中、台等地粉絲。據悉，團員森田剛在老婆宮澤理惠鼓勵下，選擇離開傑尼斯盼有更多發展空間，而宮澤理惠的名字再度被外界憶起，她的感情生活豐富多彩，歷經數次跌撞終於尋得良緣。

宮澤理惠擁有荷蘭、日本混血， 11歲就擔任雜誌模特兒，天生漂亮的臉孔獲得「亞洲最美少女」美名；15歲進入演藝圈後，她被小室哲哉相中，合作單曲《Dream Rush》瞬間爆紅，成為日本人氣最高的美少女，不過母親認為「美麗的東西要在美麗的時刻留下」，強力說服當年18歲的她寬衣解帶拍全裸露毛寫真《Santa Fe》，不僅創下155萬本的暢銷紀錄，還帶動90年代女星寫真風潮，但爆紅的代價即是負面輿論，扛著壓力的宮澤理惠遇到相撲選手貴乃花，天雷勾動地火，19歲即對外宣布訂婚喜訊，想不到2個月後遭男方解除婚約，宮澤理惠彷彿被打入地獄般，得厭食症、酗酒甚至企圖輕生，她也都一一承認，所幸有親友的鼓勵才走出陰霾。

宮澤理惠18歲拍寫真紅遍海外。（圖／中時資料照）

宮澤理惠的下一段婚姻也很坎坷，2009年與企業家中津博之奉女成婚，不到3年就傳出婚變，2016年才正式宣布離婚，據悉兩人長期分居導致感情變淡，思想產生隔閡，覺得越來越難走下去。不過，宮澤理惠還沒離婚就被拍到與已婚的古田新太深夜牽手，又爆出曖昧男星小久保壽人、舞台劇作家赤堀雅秋，感情生活豐富。

即便歷經多次的感情、婚姻不順遂，宮澤理惠仍然相信愛情，2016年交往小5歲的森田剛，2018年感情修成正果，令大批粉絲又驚又喜；更可貴的是，森田剛不只疼愛宮澤理惠，也愛屋及烏一起照顧她與前夫生的女兒，一家三口和樂融融，頗讓外界稱羨。

宮澤理惠再婚森田剛，感情幸福甜蜜。(圖／翻攝自東網)

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)