台積電將於周三（17日）除息2.5元（季配息），以614元收盤價估算，現金殖利率僅約1.6％，為史上最低，本周外資是否湧現棄息賣壓值得留意。小散戶到底要不要參加除息？分析師表示，台積電長線雖仍看好，但美債殖利率再度飆高不利股價表現，加上外資今年以來幾乎站在賣方，建議投資人暫時觀望，不必搶著參與除息。

上周五（12日）美債殖利率又竄升至1.642%，創下去（2020）年2月以來新高，拖累那斯達克和費城半導體指數分別挫跌0.59%、1.07%，影響所及，台積電ADR下跌1.88%，聯電ADR下跌 0.45%，預期周一（15日）台股的晶圓雙雄股價恐面臨震盪。

台積電去年第3季現金股利將於17日除息，每股配發2.5元現金，12日股價收在614元，殖利率約1.6％，儘管除息股價創史上最高，殖利率卻改寫新低，上一季除息參考價512元仍有2％殖利率。

目前台積電股東總人數逾94萬人，零股股東人數則超過52萬人，同創新高。摩爾投顧分析師林鈺凱表示，費半指數的強力回彈，造就台積電拉出一波連3漲的行情。平心而論，以台積電的年複合成長率，長期持有沒有太大的懸念，但短時間內小散戶們的瘋狂聚焦，一周內股東暴增6萬人，令人擔心籌碼問題。

他分析，這其中絕大部分，都是認為台積電跌夠了，而進場卡位的散戶們，但同一時間留意外資動向，不難發現今年以來，外資針對台積電多數的時間都是站在賣方。換句話說，目前的籌碼正在由外資移轉到散戶手上，那麼你認為接下來外資會回來幫散戶抬轎嗎？

林鈺凱強調，台積電長線仍然看好，但短時間內須留意籌碼問題，使股價面臨壓力，因此目前並非理想的短線進場點，建議投資人暫時觀望，不必搶著參與除息。

(中時新聞網)