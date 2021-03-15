109學年度大專排球聯賽公開女一級複賽14日在泰山區明志科大開打，首場由中正大學、成功大學對打，第一場就上演5局大戰，中正克服前兩局的落後，第3局變換陣容，最終以3：2逆轉收下勝利。帶隊教師何承訓說，這次球賽是球隊第一次逆轉勝，盼球員以奮鬥的精神打完賽程。

中正大學預賽時敗給北市大，複賽北上到明志科大，首戰與成功大學對戰，似乎還在適應場地，直到第2局中段才逐漸找回節奏，前兩場以16：25、24：26陷入局數0：2的落後；第3局中正調動位置也收到明顯成效，大四學姊鄒佳芝挺身而出，帶隊扭轉劣勢，以25：10、25：19、15：9勝出3局奪下勝利。

中正教練林明輝表示，複賽首戰贏得不輕鬆，球員先前在訓練或友誼賽時表現不錯，可能是因為仍在適應場地，加上球員的企圖心不夠強烈，第2局後半才開始慢慢調整回來。

帶隊教師何承訓表示，球隊過去沒有逆轉勝的經驗，今年第一場複賽，中正大學就陷入苦戰，先輸兩局再連趕三局，最後逆轉勝的贏了成功大學，他認為今年在林明輝教練的訓練中，球員們心理抗壓性增加不少，希望可以用今天的奮戰精神走完今年度的賽程。

被隊友封為MVP、中正唯一的四年級球員鄒佳芝謙虛表示，只有今天表現比較好，這次複賽開打前沒有機會先來適應場地，導致球隊今天開賽打得有些綁手綁腳，在後面看了1、2局，了解對方習性和缺點，後面就比較有想法該怎麼應對。

中正在上學年度首度晉升公開一級打進6強，今年再添7名來自東山高中、枋寮高中、屏榮高中等HVL強權的新血，與去年只有9名可用之兵的精簡人力相比，戰力提升不少，對比賽中的選手調度和體能調節都有更大的空間。

(中時 )