楊奇煜、蔡旻佑排練默契十足。（果陀劇場提供）

唐從聖、楊奇煜排練。（果陀劇場提供）

果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，將於26至28日於臺北城市舞台首演，演員們從年後開始緊鑼密鼓排練，每天幾乎都花超過10小時投入，首次跨界挑戰音樂劇的女主角的郭靜坦言，越接近演出壓力越大，已開始想像站在舞台上被觀眾注視的心情會有多緊張，因舞台劇表演形式跟演唱會很不一樣，會跟其他演員有很多互動，唱法也有很大不同，有很多需要學習的地方。她笑稱：「自從排練後，我回家後都會坐在馬桶上開始回想今天排練的畫面、導演給了什麼筆記，在腦海裡從第一幕開始跟自己排戲練習歌曲，不知不覺坐到腳麻才發現幾個小時過去了，也可能因為我家是免治馬桶很溫暖吧！」

音樂才子蔡旻佑在劇中逆齡演出一名追愛中學生，將上演一段青澀追愛記，他也特別分享初戀告白趣事：「國中的時候我有一個喜歡的對象，要怎麼告白我煩惱了很久，最後決定用對方的名字寫了藏頭詩，還貼在教室牆壁上，現在想起來真的滿害羞的，當然是沒有成功，她被學長追走了！」

而本戲雙男主角之一，也是近日喜獲新生兒的楊奇煜，小孩才２個多月大，天天排練育兒兩頭燒，每天睡不到四小時，敬業的他從不放棄任何一次排練機會，老婆言言也常帶著孩子現身排練場，為爸爸加油打氣。楊奇煜表示：「雖然之前有演舞台劇的經驗，但這是第一次擔任男主角戲份非常多壓力也很大，對於常常讓老婆一個人帶孩子，內心覺得很愧疚，一排練完我就會趕快回家餵奶幫小孩洗澡，很謝謝老婆很支持我的一切，跟我說牙一咬撐過去就好了！」

《生命中最美好的5分鐘》劇情起始於一場「美麗的錯誤」，以愛為信物貫穿全劇當中的親情、友情、愛情之間，包含一個手勢、一份手寫稿、一首歌都將帶領觀眾進入劇情，觀眾可以感受愛與音樂將是改變一切、治癒遺憾的關鍵。關於愛的信物。唐從聖也特別分享他與父親的信物故事：「高四那年因為要聯考，我從家裡搬到一間很老舊的房子，當時我每天都很早起床苦讀，有天清晨六點左右突然有敲門聲響起，門一開原來是我父親，我們之間的對話是幾句簡短的問候，問我有沒有髒衣服後，他收了髒衣服就離開了，我望著父親離開的背影，想著這是我的父親，大老遠跑來只為了收我的髒衣服去洗，當下我就告訴自己這輩子一定要對父親好，絕對不可以忤逆他。當時父親的背影，右手提著一袋我的髒衣服，那一慕深深烙印在我的腦海裡，這是我與父親間無形的信物，也是我人生中感受到親情濃烈的一瞬間，我非常珍惜。」

本劇劇本為青年編導王慕天投稿「第三屆筋斗云創劇本創投平台」獲選首獎原創作品，由華文音樂劇教父梁志民導演執導，流行樂壇大師陳國華擔任音樂總監，攜手喜劇天王唐從聖、療癒女歌手郭靜、搖滾男星楊奇煜、創作才子蔡旻佑領銜主演。《生命中最美好的5分鐘》劇情以「美麗的錯誤」為契機，而愛與音樂將是改變一切、治癒遺憾的關鍵。3月26日-5月30日臺北、臺南、高雄、臺中、桃園全臺巡迴，將帶給各地觀眾最深植人心的溫暖感動，購票請洽TixFun售票網。

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