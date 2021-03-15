德國巴登符騰堡邦和萊因-法耳次邦今天舉行議會選舉，出口民調顯示，總理梅克爾的基督教民主黨大敗，這是因選民不滿基民黨國會議員涉入口罩採購醜聞和政府處理疫情失當。

德國第一電視台（ARD）和德國第二電視台（ZDF）的出口民調顯示，巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg ）議會選舉，梅克爾（Angela Merkel）所屬的中間偏右基民黨（CDU）預計繳出史上最差表現，可能只拿下23%選票。

綠黨（Greens）則可望獲得超過31%選票，且如同巴登符騰堡邦上屆的2016年議會選舉結果，綠黨將繼續坐穩最大黨地位。

萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）議會選舉的部分，基民黨將奪下25%至26%選票而位居第2大黨，但低於上屆選舉拿到的將近32%。

中間偏左的社會民主黨（SPD）表現較上屆選舉略為遜色，但仍可望獲得33%至34%選票繼續穩坐最大黨。（譯者：陳彥鈞）1100315

(中央社)