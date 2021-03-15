宜蘭天團「告五人」的雙主唱潘雲安和犬青去年公開戀情，2月18日深夜本刊便直擊他們結束工作後直奔宜蘭東門夜市，買了炸物和串燒等邪惡美食，直接在路邊上演餵食秀，大快朵頤的模樣，讓旁人見狀都跟著餓了。這對愛侶也去了夾娃娃機店放鬆一下，還在馬路上摟腰牽手，非常甜蜜。

甫發行第二張專輯的告五人，人氣扶搖直上，有不少粉絲等候他們收工求合照。（圖／本刊攝影組）

2月18日晚間近10點，告五人結束通告後前往停車場，不忘和等候多時的粉絲合照，福利給好給滿。雲安和犬青向鼓手謙哥道別後，就開車直奔雪山隧道返家，11點抵達宜蘭市區，將車在路邊停妥。

深夜驅車回宜蘭的雲安和犬青，下車後秒成三寶，直接橫越馬路。（圖／本刊攝影組）

當時已是深夜，馬路上依然有零星車輛經過，但雲安和犬青竟直接牽著手橫越馬路，讓人不禁為他們捏把冷汗。之後雲安直奔速食店，犬青則是進入生鮮超市，拿了辣椒、香菜和玉米筍等食材；待雲安前來會合時，兩人聊了幾句，就把原先挑選的物品一一放回架上，看來是臨時改變心意。

小倆口同逛生鮮超市卻臨時變心，就近轉往夜市吃美食。（圖／本刊攝影組）

小倆口離開超市後，牽著手散步到東門夜市，先後買了飲料、炸物和燒烤類等高熱量美食。犬青曾透露，製作《運氣來得若有似無》專輯期間壓力過大，瘦了3公斤，努力吃一些應該就能補回原本的體重。等待炸物時，犬青低頭滑著手機，雲安則立即將下巴靠在她的肩膀上，右手還摟上她的腰，互動超親密。

抵擋不了美食誘惑的兩人，在夾娃娃店門口上演餵食秀。（圖／本刊攝影組）

採買完美食，嘴饞的雲安沿路吃個不停，兩人接著走進夾娃娃機店，盡情享受兩人世界。走出店外時，不知是否剛才夾娃娃太耗體力，只見拉下口罩的犬青甩開偶包，張嘴讓男友餵食，兩人你一口、我一口停不下來，直到11點40分，心滿意足的他們才返回住處休息，結束當晚的夜市小約會。

告五人的〈唯一〉MV，請來紀培慧及師兄「五月天」的石頭演出，兩人飾演一對結縭多年的夫妻。（圖／報系資料庫）

雲安和犬青交往4年，感情依舊甜蜜，兩人至今仍在宜蘭和犬青的奶奶同住。先前他們受訪時透露，早已討論過終身大事，不過雙方現階段都有共識，將重心擺在工作上，完全不急著邁向下個階段。

發片記者會上，雲安的奶奶特別為告五人送上手作蛋糕祝賀。（圖／報系資料庫）

(中時新聞網)