宜蘭天團「告五人」的雙主唱潘雲安和犬青去年公開戀情，2月18日深夜本刊便直擊他們結束工作後直奔宜蘭東門夜市，買了炸物和串燒等邪惡美食，直接在路邊上演餵食秀，大快朵頤的模樣，讓旁人見狀都跟著餓了。這對愛侶也去了夾娃娃機店放鬆一下，還在馬路上摟腰牽手，非常甜蜜。
2月18日晚間近10點，告五人結束通告後前往停車場，不忘和等候多時的粉絲合照，福利給好給滿。雲安和犬青向鼓手謙哥道別後，就開車直奔雪山隧道返家，11點抵達宜蘭市區，將車在路邊停妥。
當時已是深夜，馬路上依然有零星車輛經過，但雲安和犬青竟直接牽著手橫越馬路，讓人不禁為他們捏把冷汗。之後雲安直奔速食店，犬青則是進入生鮮超市，拿了辣椒、香菜和玉米筍等食材；待雲安前來會合時，兩人聊了幾句，就把原先挑選的物品一一放回架上，看來是臨時改變心意。
小倆口離開超市後，牽著手散步到東門夜市，先後買了飲料、炸物和燒烤類等高熱量美食。犬青曾透露，製作《運氣來得若有似無》專輯期間壓力過大，瘦了3公斤，努力吃一些應該就能補回原本的體重。等待炸物時，犬青低頭滑著手機，雲安則立即將下巴靠在她的肩膀上，右手還摟上她的腰，互動超親密。
採買完美食，嘴饞的雲安沿路吃個不停，兩人接著走進夾娃娃機店，盡情享受兩人世界。走出店外時，不知是否剛才夾娃娃太耗體力，只見拉下口罩的犬青甩開偶包，張嘴讓男友餵食，兩人你一口、我一口停不下來，直到11點40分，心滿意足的他們才返回住處休息，結束當晚的夜市小約會。
雲安和犬青交往4年，感情依舊甜蜜，兩人至今仍在宜蘭和犬青的奶奶同住。先前他們受訪時透露，早已討論過終身大事，不過雙方現階段都有共識，將重心擺在工作上，完全不急著邁向下個階段。
(中時新聞網)
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