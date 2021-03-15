東海岸台11線東河鄉加母子灣路段今（15日）凌晨兩點多發生重大車禍！一輛南下休旅車疑似翻覆後撞擊邊坡，這台車上6名青年1死5傷。6人當中有5人是左訓中心的柔道國手。

據了解，車上6人都住台東，在從台東返回高雄赴訓的途中發生車禍。事故車上一共有6人，1人經搶救後宣告不治，另5人則分別受到輕傷。

傷者目前在醫院急救中，至於詳細車禍發生原因以及過程，仍有待警方調查中。

(中時新聞網)