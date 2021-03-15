台11線凌晨重大車禍 1死5傷 5人是柔道國手 06:312021/03/15 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東海岸台11線東河鄉加母子灣路段今（15日）凌晨兩點多發生重大車禍。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東海岸台11線東河鄉加母子灣路段今（15日）凌晨兩點多發生重大車禍！一輛南下休旅車疑似翻覆後撞擊邊坡，這台車上6名青年1死5傷。6人當中有5人是左訓中心的柔道國手。 據了解，車上6人都住台東，在從台東返回高雄赴訓的途中發生車禍。事故車上一共有6人，1人經搶救後宣告不治，另5人則分別受到輕傷。 傷者目前在醫院急救中，至於詳細車禍發生原因以及過程，仍有待警方調查中。 黑幫藏宜蘭民宿電信詐騙 特警攻堅31人收押 鹿港慶端陽敲定龍王祭時間 縣長擲筊5月22日尚旺 (中時新聞網) #6人 #台11線 #重大車禍 #1死 #5人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中女遭撞飛斷頸亡 閨蜜怒控18歲無照賓士男神隱 他急澄清 09:272021/03/14 社會 高中生開賓士撞傷女騎士 閏密發文控訴 駕駛家屬：負責不逃避 17:122021/03/14 社會 明起連5天飆破30度 下波鋒面＋強冷空氣這天報到 08:102021/03/14 生活 110年國中會考20萬2547人報名 歷年最少 11:392021/03/14 生活 台北跨年砸重金滿意度5成5 議員不滿 04:102021/03/14 地方新聞 6天偷3醫院病房肖想賠錢減刑 病床大盜遭重判1年7月 10:332021/03/14 社會 華府點名5中企 威脅國家安全 04:102021/03/14 產業財經 10：4象擒獅 4小時45分破9局最長紀錄！中職開幕戰 小英觀賽7800人滿場 04:102021/03/14 焦點要聞 美國國運關鍵的5個10年 04:102021/03/14 時論廣場 30印籍教授組智囊團 指點台人前進印度 23:512021/03/14 寶島 激烈陳情 傷人害己難申冤 04:102021/03/14 社會新聞 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 金絲貓夜店擠爆上千人狂嗨 警方臨檢傻眼：全來看偶像表演 - 社會 台11線凌晨重大車禍 1死5傷 5人是柔道國手 - 社會 悲情母遭家暴離家31年 當年2歲女一眼認出大哭：是媽媽 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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