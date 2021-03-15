經典男女配對節目「我愛紅娘」主持人田文仲，是家喻戶曉的「超級月老」，離開電視圈後旅居美國多年，因心繫故鄉而於3年前返台，如今他不僅擔任鄰里巡守員，每日守護晚歸民眾，也努力募款舉辦「慈母宴」照顧弱勢兒童，超級月老歷經歲月轉身後，如今竟成了守護地方的土地爺爺。

2月24日上午10時許，本刊抵達田文仲在高雄左營的音樂餐廳，尚未到營業時間就有許多女性客人等在店外，田文仲一現身，立刻衝上前要求合影握手，田文仲則來者不拒，還會指點大家的拍照姿勢，熱鬧程度彷彿是影迷見面會。

旅居美國多年的田文仲，3年前回台定居，在高雄左營經營音樂餐廳，每天都有不少客人慕名而來，熱鬧程度彷彿是粉絲見面會。（圖／宋岱融攝）

雖已年近八旬，歲月卻對田文仲格外優待，其身姿依舊挺拔，爽朗笑容與過往相差無幾，魅力不減當年，興之所至還會高歌一曲，讓觀眾如癡如醉，平日時段依然吸引大批粉絲前來朝聖。餐廳打烊後，他的行程仍未結束，還得匆匆趕往里長辦公室，化身「快樂巡守員」守護民眾安全。

田文仲與新興區建華里長吳文欽情同兄弟，他也將戶籍遷到吳文欽辦公室，而建華里環境複雜，里內的舞廳還曾發生亂鬥致死案，田文仲於是將里辦公室當作「精神哨」，日日值班到深夜，成為民眾最可靠的路口守護神。

田文仲曾是巡守隊成員，年紀增長後退出第一線，改在辦公室值班到深夜，為辛苦的隊員奉上熱茶，並點起溫暖燈光守護晚歸民眾回家，曾經的大明星卸下往日浮華，用刻在骨子裡的幽默逗得在場人士樂不可支，煮水溫壺的身影也成為街角另類風景。

2016年田文仲努力拉贊助舉辦「慈母宴」，招待失依孩童吃大餐、遊高雄港，希望讓弱勢孩子能感受到溫暖。（圖／報系資料照）

在田文仲剛直凜然的外表下，弱勢孩童卻始終是他心中最柔軟的一塊，他2016年時到弱勢孩童的安置機構參觀，院童一聲聲的「田爺爺」融化他的心，田文仲相信院童在社福單位能接受妥善照顧，卻心疼孩子們缺少母愛，於是在當年母親節前夕舉辦慈母宴，招待222名失依孩子吃大餐、遊高雄港，今年更打算再辦宴席，希望用能守護孩子成長。

「我的人生沒什麼遺憾，就希望能做更多的事情。」田文仲說，他除了早年用嗓過度、聲帶長繭外，五官依舊清明，身體也沒什麼大毛病，如今只盼能用自己的力量回饋社會，為自己的故鄉盡更多心力。

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(中時新聞網)