「金牌主持人」田文仲憑藉《我愛紅娘》節目紅遍大街小巷，至今風采不減、魅力依舊，他長年旅居美國，3年前因心繫故鄉而返台，如今擔任鄰里巡守員，每日值班到深夜以陪伴晚歸民眾，超級月老歷經歲月轉身後，成為土地爺爺持續守護地方。

「里內有個舞廳，鬥毆、打死人都有，保護晚歸民眾就成為一定要做的事情。」田文仲說，其妻女家人多半定居國外，返台後以旅館為家，戶籍則遷到新興區建華里，而他發現建華里環境複雜，於是將里辦公室當作「精神哨」，日日值班到深夜，成為民眾最可靠的路口守護神。

建華里位處市中心，里長吳文欽辦公室旁就是大名鼎鼎的美麗華舞廳，去年7月曾發生亂鬥致死案，時任高雄警察局長李永癸因此下台，同年10月再度打架滋事而遭停業至今。

田文仲發現建華里環境複雜，於是將里辦公室當作「精神哨」，日日值班到深夜，成為當地最可靠的路口守護神。（圖／宋岱融攝）

因當地龍蛇混處，巡守隊不敢懈怠，每日有2批人員從晚上8點巡邏到12點，田文仲曾是巡守隊成員，年紀增長後退出第一線，改在辦公室值班到深夜，為辛苦的隊員奉上熱茶，並點起溫暖燈光守護晚歸民眾回家。

每天晚上，田文仲都會在吳文欽辦公室外的騎樓泡茶，接待每位辛苦巡邏的巡守員，曾經的大明星卸下往日浮華，用刻在骨子裡的幽默逗得在場人士樂不可支，煮水溫壺的身影也成為街角另類風景。

吳文欽與田文仲相識超過半世紀，2人關係比家人更像家人，他認為田文仲至今仍維持堅定信念，絲毫不輸給年輕人，更對田文仲投入公益的熱情十分佩服；巡守隊林姓隊員則表示，田文仲每日不畏風雨守在街口，早已是大家的精神支柱，也成為震懾宵小的力量，有效保護當地治安。

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(中時新聞網)