《我愛紅娘》金牌主持人田文仲是家喻戶曉的「超級月老」，在離開電視圈後旅居美國多年，因心繫故鄉而於3年前返台，因曾被父親送往輔育院「管教」，田文仲對弱勢孩童始終抱持特殊情感，2016年時曾募款請失依孩童吃大餐、遊高雄港，今年更打算重辦「慈母宴」，希望用其力量守護孩子成長。

「在輔育院中，大家都是警察抓進去的，只有我是被爸爸送進去的。」田文仲回憶，他高中時曾因年少輕狂而到處滋事，官拜中將的父親覺得「管不動」，親自將兒子送到桃園少年輔育院管教，他出院後以同等學歷報考大學，順利錄取國立藝專，此後走到螢光幕前，開啟屬於他的綜藝界傳奇。

2016年時，田文仲與建華里長吳文欽偶然經過左營南區兒童中心，他直覺以為是輔育院，參觀後才發現是弱勢孩子的安置機構，院童一聲聲的「田爺爺」融化他的心，田文仲相信院童在社福單位能接受妥善照顧，卻心疼孩子們缺少母愛，於是在當年母親節前夕舉辦慈母宴，招待222名失依孩子吃大餐、遊高雄港。

當時參加慈母宴的弱勢孩童多達222位，除了大餐和遊港，每位學童還能獲得一千元紅包，一切資源與經費都是田文仲賣老臉、動用所有人脈找來。（圖／報系資料照）

「有的孩子是棄嬰，有的則是遭逢變故、父母雙亡，每一位都有自己的故事。」田文仲說，他曾主持港都小姐選美比賽，昔日的小姐如今已結婚生子，他號召過去的佳麗前來參加，每桌都有位「港都媽媽」陪孩子聊天，在餐桌上有人笑、有人哭，超越血緣的情誼隨著海風吹進孩子們的心。

除了大餐和遊港，每名參加的學童還能獲得1000元紅包，整場活動耗資約百萬元，皆是田文仲賣老臉，動用所有人脈找來立委林岱樺、藝術家許伯夷、時任議長康裕成等人響應，此後田文仲仍牽掛每張可愛的小臉，時常前往關心失依孩童，今年5月更打算再辦慈母宴，期盼讓這些弱勢孩子能在愛中成長。

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(中時新聞網)