經典男女配對電視節目始祖《我愛紅娘》在保守的80年代引發轟動，主持人田文仲也成為家喻戶曉的明星，該節目開播11年來促成逾500對佳偶，田文仲旅居美國時，在異鄉還能碰上當時的男女嘉賓來「認媒人」，也在娛樂圈創下無數傳奇。

田文仲是台灣主持始祖，生命歷程可說見證了電視發展史，他在台灣電視公司創立時便加入，先後出演超過20部的電視劇和電影，在1980年代轉型為主持人，並憑藉與沈春華搭檔的配對節目《我愛紅娘》紅遍半邊天，還抱回二屆金鐘獎盃。

「《我愛紅娘》很難做耶，跟色情只有一線之隔。」田文仲說，該節目在民風保守的年代引發轟動，內容環繞在男女的感情流動，稍有不慎便會變得低俗邪惡，所幸風格正派，許多父母爭相將子女送來配對，播出11年來促成超過500對姻緣，田文仲在地球的另一端都能碰上當時佳偶來「認媒人」。

田文仲提到，有「天上掉下來的禮物」稱號的王筱嬋在洛杉磯結婚時，他也受邀參加，證婚牧師看到他，立刻上前表示「好久不見」，田文仲起初一頭霧水，回應「我不認識你」，看到牧師妻子才想起2人曾是《我愛紅娘》的嘉賓，互看入眼才結為連理，節目影響力至今仍在默默發酵。

在主持《我愛紅娘》6年後，田文仲退出節目，與小他15歲的名伶妻子王海波長年旅居美國，並在異鄉誕下2名愛女，田文仲在當地電視台任職外，還與弟弟共同開設貿易公司，生活富足而充實，卻始終忘不了故鄉的風土人情，三年前在韓國瑜影響下返國，希望能為台灣盡一份心力。

旅居美國多年的田文仲，3年前回台定居，在高雄左營經營音樂餐廳，每天都有不少客人慕名而來，熱鬧程度彷彿是粉絲見面會。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)