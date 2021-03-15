根據媒體3月9日公布最新民調，新北市長侯友宜在全國10大政治領袖中，受關注程度居冠，衛福部長陳時中則居第5。民進黨於1月的內部調查也顯示，陳時中的防疫成效在新北市獲得76％支持度，實力不容小覷。對此，侯友宜只是四兩撥千斤表示，只要有心來為新北市做事，他都非常歡迎。

2018年，身為蘇貞昌子弟兵的吳秉叡，也曾爭取參選新北市長，但民調始終不見起色，最終由蘇貞昌親自披掛上陣；非新蘇系的羅致政曾被看好是新北市青壯世代代表，2018年卻驚爆不倫戀，聲勢急轉直下，「這點恐怕難以磨滅。」一名地方人士直言。

侯友宜專注市政規劃，2022年若高票連任，可望成為藍營新共主。（圖／馬景平攝）

面對侯友宜的高聲量、高人氣，民進黨基層民代和支持者都相當憂心，一旦新北市「母雞難產」或是「母雞不對」，地方選情恐怕就崩盤。民進黨新北市議員黃俊哲認為，陳時中的防疫成效頗受民眾肯定，擁有明星特質，唯由其挑戰聲勢不墜的侯友宜，「母雞」帶「小雞」才有勝算衝刺選情。

「民進黨需要一個人選來牽制侯友宜。」民進黨新北市議員戴瑋姍分析，侯友宜與國民黨若即若離，專注在固守新北市大本營，侯友宜若真心向大位，2022年勢必會以藍營新共主的姿態，全台輔選累積實力，「2022年市長改選，侯友宜的外溢效應恐影響民進黨各縣市選情，對2024年總統大選更會是警訊。」她認為，挾帶高知名度的陳時中，確實可將侯友宜牽制在新北市。

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(中時新聞網)