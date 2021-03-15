綠營基層頻催促黨中央登壇拜將之際，認為衛福部長陳時中最能牽制侯友宜的外溢效應，民進黨新北市議員張志豪表示，陳時中和侯友宜在性格上都不慍不火，政治語言貼近民眾，且過去民進黨的新北市長人選都遭詬病只是「過水」，以選戰資歷謀取未來政治生涯發展，沒有政治歷練的陳時中，較有奮力一搏的契機。

雖然新北市基層對陳時中「空降」抱持期望，但不少一水之隔的台北市綠營人士卻認為，陳時中與蔣萬安目前民調和聲量在伯仲之間，陳時中投入台北市長選舉最有勝算，且屆時若副市長黃珊珊代表民眾黨參選，可能會瓜分泛藍選票，更增添陳時中當選機會。

一名綠營人士就表示，地方的期待比較屬於個人利益考量，地方議員都想要有明星去拉抬選情，不只新北市議員想，連桃園市也想要有強棒來幫忙輔選，近日就傳出有地方人士想要自己花錢做民調，看看陳時中角逐桃園市長的支持度；同理，新北市議員當然不想要由吳秉叡或蘇巧慧來選，沒達成「母雞效應」還不打緊，就怕到時母雞壓垮小雞，「以全國知名度和防疫期間的行政能力來講，陳時中當然有機會與侯友宜一搏。」

不過，民進黨新北市黨部主委何博文則認為，目前談選舉還太早，民眾肯定陳時中在防疫上的作為，民進黨中央通盤考量後，才會有所布局，黨內人才濟濟，最後一定會推出適當的人選。

台大政治系教授彭志鵬觀察，「高知名度不等同高支持度」，侯友宜曾擔任新北市副市長，行政資歷完整，影響力深入基層，陳時中暫時難以匹敵，未來陳時中若是空降，「不夠接地氣將是致命傷」，能否力轉乾坤，仍備受考驗。

陳時中因防疫有成在民間獲得高支持度，是目前各界都極力爭取的政治明星。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)