乘載著悠悠歲月的古都台南，隨著新世代的投入與市政府計畫性翻新整修，如今華麗轉身，向世人呈現嶄新風貌。

南台灣的春陽曬得人暖烘烘，成功大學力行校區內的紅磚拱廊，也隨著日頭的移轉灑落流光，讓紅磚色彩深淺交疊，勾勒出迷人又立體的寫意光景。

前軍醫院 變身文學系館

紅磚拱廊與綠蔭相映，別具視覺美感。（圖／于魯光攝）

帶有神祕色彩的力行校區，前身是日治時期建造的台南衛戍病院，為目前僅存完整保存的軍醫院建築，早期流傳著不少都市傳說。經過整治之後，2003年公告為台南市市定古蹟，現在是成功大學台灣文學系系館。

八棟南北向的建築體，以不同形式的簷廊相連，荷式清水紅磚、山形式木桁架屋頂、立面連續磚拱，還有因應台灣南部炎熱潮溼氣候而設計的挑高基腳及通氣塔，非常有特色，不僅適合拍網美照，更是「巷仔內」惦惦造訪的文青景點。

知事官邸 打造質感生活

「力行校區」連接各棟建築的簷廊形式不盡相同，此座的下方還設計成拱形墩。（圖／高靜玉攝）

位於台南一中附近、暱稱為「時鐘樓」的台南知事官邸創建於1900年，是兩層樓巴洛克式洋樓建築，中央與兩側有突出的八角窗樓。當時除了是地方官的官舍，另一個重要用途就是日本皇族駐外時的行館，當年昭和天皇還是裕仁太子的時候曾出訪南台灣，就下榻於此。

去年11月，知事官邸以「知事官邸生活館」為名重新開幕，結合了生活選物、文創、精品，也經營餐酒館，主打美味又符合現代養生風潮的餐點。靈感出自電影《料理鼠王》中的「法式雜菜煲」，黃綠櫛瓜、番茄等蔬果薄片擺盤繽紛吸睛，滋味也好豐富，鹽山造型的甜點「鹽山蒙布朗」刻意減低甜度，入口滑順綿密，不用擔心卡路里。

接著來到中西區，位於孔廟附近、於二次大戰期間由日本人創立的「台南愛國婦人館」，是別緻的和洋混合式建築，後來陸續轉做紅十字會、黨部、圖書館之用，目前為文化創意展演場地，在榻榻米房間欣賞藝術展覽，別有一番情調。

國定古蹟 翻玩法院體驗

再往前一點點，氣勢恢弘的「司法博物館」巍峨聳立。這棟由台灣總督府、台灣文學館同一建築師森山松之助規劃的舊台南地方法院，如今被列為國定古蹟，亦與總統府、國立台灣博物館並列日治時期台灣三大經典建築。

「法式雜菜煲」是法國普羅旺斯名菜，口感清新、軟潤又多汁。（圖／于魯光攝）

親切的導覽大哥告訴我們，「這棟建築採不對稱設計，東側因當年是供法院人員進出，設計氣派，屋頂為十九世紀歐洲極為流行的馬薩式屋頂、牆柱上也有極為精巧的雕花。西側是洽公、開庭的民眾出入，風格樸素許多。」穿梭其中宛如迷宮，不但有展示司法史的沿革及相關史料、文物的常態展區和檔案室，還有拘留室、模擬法庭，最特別的是每日限額兩梯次的貓道體驗，帶遊客一窺馬薩式屋頂內部的木構維修棧道，非常有看頭。

「鹽山蒙布朗」將經典法式甜點做成鹽山造型，巧妙結合台南元素。（圖／于魯光攝）

鰻魚九吃 迸發多變滋味

逛累了，決定到「豐藏 鰻魚料理專門」品嘗充滿玩心的鰻魚飯。豐藏的鰻魚要先用蔥、薑、米酒蒸過，手工除刺，再塗上以日本清酒和鰻魚骨等特製的醬汁，炭火慢烤入味，然後再研發出「鰻魚圓舞曲」（蛋包鰻魚）、「炙鐵醬燒鰻拌飯」等創意吃法。而裝在漂亮日式井盒裡的「鰻魚九吃」，與北海道奶油、松露起司、雲丹（馬糞海膽）等激盪出不同的絕妙風味，每吃一口都讓舌尖驚豔。

黃昏來臨，落日變得溫柔，適合到「河樂廣場」散散步。這裡原本是通往安平的台南運河起點，七○年代後為擁有台南人共同回憶的中國城，都更拆除後，去年三月規劃為露天水景廣場，再次成為台南新地標。冬天枯水期時暫停供應戲水用水，不少在地人直接坐在如丘陵起伏的地面上聊天、休息，微風徐徐吹來，好不愜意。

住宿建議—香格里拉台南遠東國際大飯店

「台南愛國婦人館」外觀為日式洋風，相當特別。（圖／台南市政府文化局提供）

位於台南火車站的正後方，交通極為便利。由於建築體為圓柱型，環狀設計讓每間客房都擁有絕佳視野，另外還特別規劃台南飯店中獨有的商務行政樓層「豪華閣」，提供專屬的禮賓服務。

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由東側門入內，柱子上精緻的雕花設計令人驚嘆。（圖／于魯光攝）

「司法博物館」東西兩側分別為法務人員及一般民眾進出，風格落差頗大。（圖／于魯光攝）

「炙鐵醬燒鰻拌飯」將鰻魚飯結合韓式鐵鍋拌飯，香氣逼人。（420元）（圖／于魯光攝）

「鰻魚圓舞曲」以鮮嫩的滑蛋包裹炭香鰻魚，滑順口感充滿驚喜。（395元）（圖／于魯光攝）

「河樂廣場」將前身中國城的斷壁殘垣保留下來，有古羅馬競技場的味道。（圖／于魯光攝）

香格里拉台北遠東國際大飯店的高樓層客房，能飽覽台南市區美景。（圖／于魯光攝）

設置在屋頂上的貓道，功能為方便工作人員進行施工、維修而搭建的便道。（圖／于魯光攝）

(中時新聞網)