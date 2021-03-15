珍愛藻礁公投連署份數上看70萬，日前已陸續將歸檔文件裝箱，送至荒野保護協會台北總會保管，預計18日送至中選會。昨（14）日公投領銜人潘忠政自爆臉書帳號遭停權，質疑是被有心人士惡意檢舉，引發討論，對此，台北市議員羅智強喊話，70萬份連署真的很威，「就由我們來擔任藻礁最堅實的後盾吧！」

潘忠政昨在臉書上貼出一張截圖，揭露他的帳號被列為「已限制帳號」，30天內不能直播、登廣告。他表示，過去從來未有類似紀錄，使他懷疑自己是被網軍惡意檢舉，才有如此後果，也不知臉書審核機制到底如何運作，是哪些行為和文章使他被停權，未來將考慮向臉書申訴，了解被限制的原委。

潘忠政臉書帳號受到多項限制。（圖／摘自潘忠政臉書）

對此，羅智強在臉書指出，護藻礁連署書回收近70萬份，下個星期就能送交中選會，由公民團體發起的公投案，在短時間內達到這個數字，實在始料未及，也證明珍愛藻礁的行動超越了藍綠、黨派，被多數關心環境、在乎未來的民眾所認同。

對於潘忠政臉書被限制，羅智強說，雖然目前原因不明，但還是替潘老師加油，並喊話，「就由我們來擔任藻礁最堅實的後盾吧！」

(中時新聞網)