根據臨床觀察發現，年後2個月往往出現復健科就診高峰期，原來不少婆婆媽媽年前勤勞大掃除、做家事不慎傷及肩膀導致疼痛，以為會逐漸好轉，結果漸漸發現晚上睡覺時也痛、肩膀變得活動困難、難以舉高等情況，直到年後一段時間才來就醫，才發現五十肩已上身。

●五十肩影響生活品質與睡眠 分為原發性和連續性

五十肩的學名是「沾黏性肩關節囊炎」，因關節囊發炎變厚、纖維化，進而導致關節沾黏，影響肩關節活動程度，形同肩膀凍結，俗名為「冰凍肩」。康禾復健科診所林嘉韻醫師表示，罹患五十肩的患者常因肩膀疼痛僵硬，以致無法完成日常生活中舉手、梳頭或後扣內衣的動作，夜晚會因為疼痛加劇甚至影響睡眠。

通常五十肩可分為原發性和續發性，前者多介於40至60歲病患，女性多於男性，發作原因不明，研究指出可能與糖尿病或甲狀腺功能失調等疾病有關；後者多數因為肩膀有外傷、骨折、肌肉或肌腱拉傷，或是罹患風溼性關節炎，因疼痛長久不敢活動所致，並非只有50歲左右的病患才會罹患。

康禾復健科診所林嘉韻醫師說明，針對五十肩，治療上會給予藥物並安排健保儀器復健，每天在家運動治療或安排物理治療師1對1徒手治療，或是藉由超音波導引注射藥物進行肩關節囊擴張術，初期患者多數積極治療約1至3個月，就會有明顯改善，若病程較久，復原至少需6個月。

●PLT增生療法降低治療疼痛 修復期相對較快

至於如何判斷五十肩沾黏程度？林嘉韻醫師解釋，一般會透過理學檢查、檢測肩膀屈曲與伸展、外旋與內旋、外展和內收6大動作，並透過超音波觀察韌帶或肌腱有無受損。若確定有組織破裂受傷時，可利用傳統的高濃度葡萄糖增生治療、自體高濃度血小板血漿（Platelet-Rich Plasma, PRP）或近來發展的高純度血小板凍晶（Platelet-Lyophilized Treatment, PLT）等增生療法，後兩者原理為以自體血小板分泌的生長因子注射至組織傷處，生長因子刺激組織重新修復，提升軟組織強度加速修復、進而恢復肩關節的活動度。

林嘉韻醫師指出，採用PRP每次注射前必須抽血、待離心後當天施打，且注射時無法添加局部麻醉藥因此疼痛感較為明顯；相較於PRP, PLT只需單次抽血250cc即可萃取製成至少10瓶SSLab PLT凍晶，每瓶內含10億顆血小板，3年內仍能保有活性，使用前可將凍晶回溶並混和局部麻醉藥使用，注射時較舒適，發炎修復期也能大幅縮短。因此PLT增生療法，在臨床上較適合怕痛、怕抽血和經常受傷需進行多次注射的患者（例如: 專業運動員）等。

●五十肩前期最疼痛 活動關節有助拉開沾黏部位

通常五十肩的病程會經過發炎期、冰凍期及解凍期共3階段，發炎期疼痛最明顯，接著進入疼痛合併僵硬的冰凍期，最後進入解凍期，疼痛減緩且肩關節活動角度逐漸恢復。五十肩治療期間可在家中練習改善關節活動度的爬牆運動、幫助拉開肩膀內旋角度的毛巾操，以及鐘擺運動訓練手臂多方向伸展，皆有助拉開關節沾黏部位。

林嘉韻醫師提醒，若發現因疼痛不敢活動肩膀，如伸手拿水杯感到疼痛，發炎初期就應該開始積極介入治療，避免步入冰凍期的五十肩，不僅影響生活品質、治療期也拉長。

(中時新聞網)