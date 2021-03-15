小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】本益比低、法人愛 14檔銅板股活跳跳

近期電子族群因高本益比，賣盤開始出現棄守現象，資金多轉向低股價、低基期的族群，盤面上有包括群創（3481）、宏碁（2353）、中鋼（2002）、長榮航（2618）等股價在30元以下，股價淨值比在1上下，12日獲法人買超3,058～21,249張不等，成為法人也愛的銅板股。

【2】散裝船運 迎十年高峰

在貨櫃船運市場運價出現前所未有的飆漲走勢後，代表散裝船運市場景氣的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）最新來到1,960點，是去年同期的三倍多，各散裝船型現貨市場日租金也翻倍大漲，散裝船運市場今年將迎來十年來最好的一年！

【3】15檔法人悄悄買

台股12日開盤大漲逾百點，惟逢周五賣壓及2月26日的向下跳空缺口壓力，盤中指數翻黑，高低震盪逾130點。由於指數位處高檔、美股震盪加劇，在多數個股技術面已漲多之際，包括台新金（2887）、正新（2105）、華新（1605）等在技術面上有醞釀下一波攻勢的潛力，法人上周也悄悄買超。

【4】打線封裝吃緊 價格逐季揚

半導體封測產能全面吃緊，其中又以打線封裝產能短缺情況最為嚴重，訂單出貨比已逼近1.5，代表訂單量能大過產能將近五成，第一季訂單要有效去化恐得等到第三季下旬。由於產能嚴重供不應求，設備交期長達6～9個月以上，在龍頭大廠日月光投控帶頭調漲打線封裝價格後，業界預期第二季及第三季將逐季調漲逾10％幅度，超豐、菱生直接受惠，且訂單能見度已看到第四季。

【5】蘋果新品點亮Mini LED概念股

蘋果（Apple）春季新品發表會將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為蘋概股帶來新話題。由於Mini LED、Micro LED可望獲較多著墨，更有機會點亮相關個股行情，法人點名富采、瑞儀、台表科、譜瑞-KY、GIS-KY值得留意，其他蘋概股也有機會沾光。

(中時新聞網)