桃園市三民陸橋下環境髒亂，經常有醉漢集結喧鬧，醉漢不但會在半夜喧嘩，甚至朝路人咆嘯、動粗，造成附近住家極大困擾；1名網友爆料，他的父親本月6日上前勸說小聲點，竟遭對方一夥人圍毆，父親因坐在輪椅上行動受阻，被打到眼鏡破裂，鏡片甚至插進眼睛、鮮血直流，後來被診斷腦震盪、視力受影響，讓他怒批政府長期漠視這治安死角，讓民眾整日活在驚恐中。

桃園市三民陸橋下環境髒亂，經常有醉漢集結喧鬧，醉漢不但會在半夜喧嘩，甚至朝路人咆嘯、動粗，造成附近住家極大困擾。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

臉書「爆料公社」先前曾有網友貼文表示，桃園市的廣明陸橋（又稱三民陸橋）下，晚上經常有醉漢聚集喝酒，對方會播放音樂、大聲喧嘩、隨地小便，甚至會朝路人咆嘯；該網友在今年初甚至親眼目睹該醉漢們圍毆1名男子，男子當場被打得頭破血流，但他因害怕不敢上前制止，他說因為每天回家都會經過橋下，深怕會遭醉漢們盯上，被刻意找麻煩。

不料該貼文一出，就有另名網友說，被打的人疑似就是他的父親，他父親在本月6日中午左右向對方勸說「你們半夜喝酒卡小聲點，不要吵到鄰居」，沒想到引來對方不滿，竟動手圍毆父親，因為父親患小兒麻痺，被打時坐在輪椅上無法移動，當下被打到眼鏡破掉，鏡片插進眼球、血流如注，後來驗傷診斷出腦震盪，後續還出現視力模糊等情形。

網友的父親本月6日上前勸說橋下醉漢小聲點，竟遭對方一夥人圍毆，他因坐在輪椅上行動受阻，被打到眼鏡破裂，鏡片甚至插進眼睛。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該網友表示，警方事後對該事件消極處理，他在4天（10日）後拿到受理案件單，表單寫著「被陌生男子傷害」，而醉漢仍天天在橋下集結，警方卻不盤查詢問，他還要自行打電話告知警方貌似打人的1群人正在橋下，讓他對於住家的治安與警政相當無奈，怒批「這幾天桃園掃黑，不曉得到底掃了怎麼樣的人，會打身障的不是黑社會，但卻是這個社會的毒瘤！拜託鄭文燦市長重視三民陸橋下的治安！」

(中時新聞網)