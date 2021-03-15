東北季風減弱，今天北台灣氣溫回升，西半部、金馬注意局部霧，氣象達人彭啟明表示，本周顯著回暖，天氣更穩定，西半部整周空氣品質不佳，要注意空氣污染，周六深夜到周日清晨鋒面尾巴掠過、冷空氣報到，北部、東部轉多雲偶陣雨、氣溫驟降至15度，預計降溫到下周一二。近期到月底在趨勢上仍看不到有大規模降雨的訊號，對缺水的西半部壓力頗大。

周六(20日)深夜或周日(21日)凌晨，鋒面及東北季風通過北台灣，北部、東半部顯著降溫，氣溫從周五的25度驟降至15、16度。

彭啟明今天在臉書表示，今起到周五(19日)西半部天氣非常穩定，中午高溫可以到27至29度，有炎熱的感覺，提醒這周外出要做好防曬，早晚溫度約17至20度，屬於有日夜溫差，很舒適的天氣型態。然而西半部的大氣條件穩定，導致污染物擴散不易，光是台灣本地的大氣污染就南北飄來飄去，需注意空氣污染。環保署三日空氣品質預報指出，今天至周三(17日)中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

彭啟明表示，下波變天時間在周末，周六(20日)鋒面前緣逐步接近，周六(20日)深夜或周日(21日)凌晨，鋒面及東北季風通過北台灣，北部、東半部有局部陣雨發生，中南部降雨機會較小，這波也會伴隨較涼空氣，北部、東半部顯著降溫，氣溫從周五的25度驟降至15、16度。

彭啟明表示，由於西半部較乾，且近期到月底僅有些零星降雨，都沒有顯著大規模降雨的條件，對缺水的西半部壓力頗大。面臨長久不下雨的旱象，節約用水，如果只是口號，沒有大家一起做，恐怕無助於紓解旱象。

(中時新聞網)