美國經濟數據PPI(生產者物價指數)年增率報2.8%，上週五美債殖利率揚升至1.642%，使得科技股的反彈受到壓抑，資金似乎轉至傳產，因此美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.07至0.9%，指標股蘋果跌0.76%，美光、台積電ADR跌逾1%。

台股處在5日線(約16,004點)、10日線(約15,990點)、月線(約16,091點)之上，盤中一度震盪翻黑，尾盤以上漲75.62點作收，漲幅0.47%，收在16,255.18點，成交金額為3,001.49億元。三大法人合計買超89.4億元，外資買超60.26億元、投信買超19.36億元、自營商買超9.78億元。

台股價漲量縮，結構不利於盤勢表現，目前短期支撐為5日線(約16,004點)附近，壓力為2/22前高(約16,579點)附近。KD向上，短線格局偏多。

指數目前將挑戰上方空方缺口及前高壓力區，若能帶量突破封閉缺口，將有利盤勢轉強，在未能突破之前仍是汰弱留強的格局，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，且持股比重仍不宜超過5成，一旦上述轉強將可增加持股比重，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

(時報資訊)