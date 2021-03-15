一名35歲男性工廠作業員，身高175公分，體重90公斤，平時上班勞累、需輪班，回家倒頭就睡。平常把半糖紅茶當水在喝，很少運動，也沒有注重飲食內容。該案例某日察覺到身體容易感到疲倦，並出現口渴、多尿的症狀，症狀持續了近兩個月後就醫，經詳細檢查評估確診為第二型糖尿病。就醫時體重80公斤，比起過往90公斤少上了10公斤，驗尿也發現白蛋白尿，且有輕微視網膜病變的情況。

該名案例在及時接受藥物治療及飲食指導、戒除不良生活模式，並培養運動習慣，以及持續於門診追蹤治療後，病情逐漸恢復穩定。

非老年才會得，糖尿病逐漸年輕化。(圖/今健康提供)

●非老年才會得，糖尿病逐漸年輕化

糖尿病在以往的認知當中，常被認為是老年人的疾病，年紀大了才會得，事實上，一般「第二型糖尿病」並非老年人特有，據《臺灣糖尿病年鑑-2019第二型糖尿病》資料顯示有逐漸年輕化的趨勢，未滿40歲罹患第二型糖尿病者逐年上升，故也稱為「年輕型第二型糖尿病」，此型在疾病表現、治療上往往不如老年人的第二型糖尿病，需多加留意。

●含糖飲料是地雷？醫指年輕型糖尿病２關鍵！

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師陳柏蒼指出，第二型糖尿病和飲食、肥胖息息相關，如喜愛含糖飲料、高熱量飲食、久坐少動等，容易引起肥胖，產生「胰島素阻抗」，肌肉、肝臟及器官便會對胰島素不敏感，導致血糖上升。在初期階段胰臟還會持續努力代償維持，但日久胰臟β細胞凋亡，胰島素分泌便會下降，血糖也就會持續上升，直奔糖尿病標準。也因此隨著時代演變、生活便利，第二型糖尿病也逐漸容易出現在年輕人身上。

●風險暴露時間久，年輕型糖尿病更棘手！

年輕型第二型糖尿病因和飲食、肥胖息息相關，和老年才得到糖尿病的情況有所不同，也較為棘手。陳柏蒼醫師表示，據研究顯示，患者胰島素衰老較快，血糖不易控制，也因風險暴露的時間較久，發生器官相關病變的程度也會較為嚴重，因此目前也正研究尋找適合的治療方式。

積極治療調整生活，改善、避免第二型糖尿病。(圖/今健康提供)

●積極治療調整生活，改善、避免第二型糖尿病。

年輕型第二型糖尿病治療方式，目前傾向以更積極的血糖藥複合使用，使患者的血糖能及早下降達標，以維持胰臟功能長久性，同時也需調整良好生活型態。

提醒民眾，調整生活型態、良好飲食，並且培養規律運動的習慣，有體重超重情況者調整體重，是改善也是避免第二型糖尿病最根本的方法，應時時留意，以防第二型糖尿病傷身。

(中時新聞網)