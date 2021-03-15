Drop back like a Quarterback



Assist of the Night || @StateFarm pic.twitter.com/v6LqJ3pSoV — Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2021

想用贏球來慶祝自己33歲生日的柯瑞，當然會在這一天火力全開！柯瑞14日單場投進6顆三分球，攻下全場最高32分，卓雷蒙格林也拿11分、12助攻與12籃板的大三元演出，幫助勇士131比119力退聯盟龍頭爵士，總算終止最近4連敗頹勢。

這是柯瑞生涯第6次在生日當天出賽，場均攻下26.5分，三分命中率高達5成25(投59中31)，證明他在自己生日當天出賽特別神勇，他也傳出9助攻，生涯累積4854次助攻，距離成為勇士隊史助攻王紀錄還差1次，下場比賽可望達陣。

勇士今在場上很想證明，並未如同外界評估一樣準備擺爛，勇士總教練科爾表示，「想要維持競爭力的一部分，就是學習怎麼從谷底反彈。我們整晚都展現積極，當我們有機會展現實力，且突破低潮，從精神開始武裝，就是我們該做的。」

其實爵士並非沒有贏球機會，全隊4人得分突破20大關，米契爾與戈貝爾各有24分，康利也拿23分，克拉克生21分，卻還是成為聯盟最晚拿到第10敗的球隊，問題就是他們選在柯瑞生日這天來到勇士主場踢館，結果當然可想而知。

(中時 )