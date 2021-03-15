國民黨前立委孫大千昨（14）日在臉書指出，桃園市在2018年就有砂石場胡亂排放廢水，造成觀音海岸長期遭受汙染，桃園市長鄭文燦卻視而不見。對此，桃園市新聞處長詹賀舜反擊，強調市府絕無護航業者，且自2016年追查到今，多次重罰，並已移送司法偵辦中。孫大千今又開砲，質疑「鄭文燦，你的幕僚一直說謊不累嗎？」並再度提出質疑，縱放土資場和砂石廠汙染桃園海岸的幕後黑手是誰？要求桃園市政府24小時內解釋清楚，否則將告發桃園市政府瀆職

針對孫大千指控桃園市政府縱容砂石場破壞環境，詹賀舜昨反嗆，孫大千過去不關心藻礁保育，現在搭便車、蹭聲量，並批孫是典型的口水派政治人物。而桃園市環保局也稱，孫大千所說內容均屬不實指控，並提出七點說明澄清。

孫大千今則透過臉書再度回應，對於桃園市政府環保局和發言人的回應感到失望，強調他的問題一直都很簡單。問題一：既然桃園市政府2016年以前就知道上福、新品亂排廢水到草漯沙丘，為什麼2018年縣市長選舉時要護航業者，告訴媒體「查無排廢」？事後又把新聞稿拉掉？

問題二，孫大千指出，從頭到尾他都在質疑，為什麼這兩間砂石廠長期排廢水汙染桃園海岸，幾十億的獲利竟然只要罰不到45萬？面對問題時，環保局只會帶風向說孫大千質疑稽查同仁的辛勞，卻不敢正面回答，最後到底是哪一位高層要環保局同仁，不對兩間砂石廠停工調查？僅罰款卻不須改善？

保七總隊的回函（見圖一）、環保局回覆（圖二）、開罰事由及金額（圖三）。（合成圖／摘自孫大千臉書）

孫大千也再明確提出環保局瀆職的證據，指保七總隊回函寫得清清楚楚，2018年12月15日，保七會同桃園市環保局到現場開挖，發現兩支暗管，且裡面還存有泥漿，判斷仍在使用。沒想到，同一案環保局的回覆竟是「未發現排放廢水情事」，環保局在遮掩什麼？是誰叫環保局這樣保護違法業者？

此外，孫大千表示，環保局2019年1月就已經查到，砂石場裡的收集池也埋了兩支暗管，也就是說，當時環保局就已知廠內、海邊都有暗管，中間連起來的部分卻「因故不能挖」？環保局也只罰了37,500元，且還不須改善？他質疑，為什麼桃園市府視而不見？是因為稽查官員的經驗不足？還是背後有特定勢力在護航？

孫大千喊話鄭文燦，若不敢親自回應，也請交代發言人和環保局就問題回答，不要複製貼上、避重就輕，更放話，或是可以開始想，要怎麼跟檢調說。

(中時新聞網)