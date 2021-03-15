陷入血栓疑雲，包括愛爾蘭在內等多國暫緩施打AZ新冠疫苗。

AZ新冠疫苗陷入血栓副作用疑雲，多國已暫停讓國民接種，作為預防措施，荷蘭昨（14）日宣布跟進暫停施打AZ新冠疫苗，不過共同研發疫苗的英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）同日表示，經過檢視後，沒有證據顯示施打疫苗後會增加血栓風險。

路透社報導，荷蘭政府昨日宣布，即日起至3月29日，暫停讓國民接種AZ疫苗。當局指出，境內沒有出現民眾接種疫苗後發生血栓的案例，不過基於丹麥、挪威發生的潛在嚴重副作用案例，作為預防措施，荷蘭決定暫停施打疫苗。

荷蘭衛生部長容格（Hugo de Jonge）表示，「我們不容許疫苗存在任何疑慮」，「我們必須確保所有事都是對的，所以明智的做法就是先暫停施打。」

不過荷蘭政府也強調目前沒有證據顯示AZ疫苗和丹麥、挪威的血栓案例有直接關聯，當局將靜待歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）的調查結果。

挪威政府13日指出，3名護理人員在接種AZ疫苗後，出現流血、血栓和低血小板計數等不尋常症狀。

另外，和牛津大學合作研發AZ疫苗的阿斯特捷利康公司昨日也公開自己進行的血栓案例審查結果，指出在仔細審查過英國、歐洲超過1,700萬民眾接種AZ疫苗的數據後，不論在任何年齡組、性別、或任何國家，都沒有證據顯示會提升肺栓塞（pulmonary embolism）、深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis）、血小板減少症（thrombocytopenia）的風險。

阿斯特捷利康指出，目前一共發生15例深部靜脈栓塞、22例肺栓塞的案例，不過這個數字和其他獲得緊急使用授權的新冠疫苗相當，而且在重新進行測試後，並沒有發現任何疑慮。阿斯特捷利康表示，每月安全報告將於下周公布在歐盟藥品管理局的官網。

目前包括愛爾蘭、丹麥、挪威、冰島、荷蘭等歐洲國家已經暫停施打AZ疫苗，奧地利則在一名護理人員因凝血問題喪命後，暫停一批AZ疫苗的施打。

AZ疫苗目前已獲得包括歐盟在內等多國緊急使用授權，不過尚未得到美國主管機關批准，阿斯特捷利康目前正準備向美國申請緊急使用授權，並且預計幾周內就能公布在美國進行的第3階段臨床試驗數據。

(中時新聞網)