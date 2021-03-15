民進黨立委王定宇在本月傳出緋聞風波，遭媒體拍攝到與同黨發言人顏若芳同進同出長達半年，事件爆發後兩人僅表示雙方為合租關係，並無進一步回應，王定宇也一反常態，減少在政論節目上的曝光，以迴避相關敏感問題。但他在地方上的活動仍在持續進行中，昨(14)晚就在臉書上貼出在地方跑攤、與民眾互動的照片；不過還是被宅神朱學恒發現，這張照片中的「配樂」是一大亮點。

昨晚王定宇貼出與地方民眾互動的照片，表示昨日是福德正神生日，他也參與了庄頭地方的辦桌活動，照片中王定宇背對鏡頭對著民眾說話，表現出參與地方活動的身影。

王定宇貼出昨晚在地方跑攤的照片，遭宅神朱學恒笑背景音樂「牽手」實在太諷刺。(圖/翻攝自朱學恒臉書)

但這張照片卻被朱學恒抓到一個「最大亮點」，表示在王定宇說話的背影旁的卡拉OK播放機中，正準備播出「牽手」這首歌，這讓朱學恒笑翻了，直呼這張照片「有聲音」，到底是誰這麼壞，意圖在王委員的傷口上灑鹽，他要頒發一個「金馬獎最佳配樂」給他。

朱學恒的貼文引發網友討論，表示「竟然不是放雙人枕頭」、「其實是牽房東的手」、「現在是比誰比較無賴沒羞恥心」、「不然要唱『再會啦心愛的無緣的人』嗎？」「朱大好眼力，搞不好是他唱的，要安太座」、「還好啦左右手各牽一手」、「重點不是『牽手』，而是底下的腦粉真的不少，難怪西瓜都能選上」。

(中時新聞網)