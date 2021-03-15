外傳第三天然氣接收站興建引發的藻礁公投風暴，蔡英文總統找上台塑集團總裁王文淵協助救火，獲王文淵正面回應。不過，經濟部與台塑化同聲否認。台塑化董事長陳寶郎表示，台塑確實有計畫因應六輕麥電的燃煤機組改做燃氣機組，擬興建天然氣接收站，但與三接是兩碼事。

陳寶郎指出，因應極端氣候來臨，溫室氣體效應等問題，台塑集團早在4年左右就與雲林縣政府簽訂MOU，希望將六輕麥電的燃煤機組改為燃氣機組，但這項計畫不但需要考量經濟規模，也有環評生態等問題需評估，目前還在檢視研究階段。與經濟部也曾溝通過。

陳寶郎並強調，將三接遷至麥寮根本緩不濟急，首先，六輕內部環評還沒有做，另連接100多公里的管線到北部，走陸地要地主答應，走海路也需環評，因此根本不可能，取代三接。

陳寶郎並指出，目前麥電燃煤機組裝置容量約180萬瓩，汽電共生約275萬瓩，以目前情況要改燃氣，興建天然氣接收站，距經濟規模還有一段距離，這也是台塑需要考慮的問題。

台電也表示，近期與台塑開會主要是針對現有電廠供電問題，與三接無關。

能源局發言人李君禮表示，從雲林麥寮到桃園觀塘距離非常遠，不太可能取代三接，且台塑麥寮燃煤機組改燃氣機組，加上興建接收站，這是上千億的投資，在決策上，台塑應會有相當的考量，

李君禮說，台塑在麥寮有很多燃煤發電機組，之前有規畫改成燃氣，因為燃煤機組未來慢慢的老舊後，因有排碳問題，社會接受度不高，未來勢必要改燃氣發電，但當地沒有接收站，所以要自建接收站，這與三接沒有關係。

對外傳政府研擬麥寮天然氣接收站作為三接替代方案，經濟部次長曾文生鄭重澄清說明，麥寮不是、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案。麥寮若要興建接收站，也是供氣給麥寮電廠及其汽電共生機組的燃煤轉燃氣使用，對於加速減煤、減空污有正面效果，經濟部樂觀其成也樂意共同推動。只是麥寮建站時程完全趕不上明年底供氣給大潭機組發電的需求，而且若要供大潭發電，還要拉180公里的管線，具體時間難以預估。

經濟部說明，麥寮汽電於2017年時，即在經濟部見證下，規畫將其原有3座共計180萬kW的燃煤電廠於2024年後改為天然氣機組，因此若興建麥寮接收站，也是要供應給未來麥寮燃煤機組轉為燃氣機組使用。

曾文生強調，若要在麥寮港建造天然氣接收站及電廠，還需要經過環評審查、得到地方政府支持，仍需要6年以上的時間。如果要由麥寮供氣給大潭，兩地相距180公里，需要拉一條180公里以上的管線，期程更是難以估算。完全無法趕上2022年底，三接開始供氣給大潭的機組發電的時間點。

曾文生說，麥寮港若建天然氣接收站並轉為燃氣電廠，的確有助於中南部加快減少燃煤、減少空污的腳步，並且增加國家的燃氣安全存量。但無法解決南電北送、北部機組需要接收站的需求。

至於外界提到台中燃氣接收站擴建、協和電廠增建燃氣接收站，是否可以成為三接替代方案。曾文生指出，台中跟協和同樣無法成為替代方案。目前兩案都還未通過環評，興建與供氣時程至少要到2027年之後，都趕不上大潭電廠要在2022年底供氣發電時間。同時，台中擴建案是為了台中電廠燃煤轉燃氣、協和則是為了協和電廠燃油轉燃氣的規劃，不是三接替代方案。

(中時 )