台股上周重新站上萬六，法人建議投資人操作面低接與主動選股。內資法人預測，今年台股企業獲利可達22.8%，第一季為全年最高、第四季最低，但各季仍保持正向成長。科技類股獲利預估成長兩成以上，金融類股則可能會受到投資收益表現而有所影響。台股上周的周線翻紅，新台幣匯價先貶後升，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，主動選股仍是關鍵。科技股看好電動車、AIoT(人工智慧物聯網)、記憶體、高速傳輸及缺貨漲價概念股，傳產股則留意自動化資本支出、電動自行車、製鞋等族群。

在國際金融方面，近期市場焦點在美國十年期公債殖利率，上週終於減速，市場緊張舒緩，而且美國科技股連續大跌後，技術面也醞釀反彈。另一方面，打疫苗代表的經濟復甦曙光並未消失，所以全球能源、航空與觀光等產業受到投資人追捧，道瓊指數屢屢創新高，也穩定投資人信心。

永豐金證券分析，經過上週的壓低與上頂，台股多空重新整隊，預期類股不會連續強勢或弱勢，股價進入盤整，連帶造成指數進入橫盤，預期區間在15800點至16400點。

三月上旬股價一輪調整，已經大致清掃明顯低估的個股，指數又站上16000點，短期難有連續衝刺力道，所以操作應低接。傳產復活，留意法人聚集的傳產股；而電子大幅修正後，上游零組件缺貨題材比較牢靠，注意半導體與被動元件。

(時報資訊)